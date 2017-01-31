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Уважаемые садоводы! Иркутский городской клуб «Садовод и огородник» приглашает на занятия по субботам в 10 часов по темам:

04.02.2017 г. Однолетние цветы. Рассадный способ и посев в грунт. (Садовод- опытник Пиякина Анна Викторовна).

Пряно-ароматические растения в кулинарии и медицине. (Садовод-опытник Шемонаев Василий Михайлович).

11.02.2017 г. Томаты. Посадка, уход, борьба с вредителями и болезнями. Сорта для открытого и закрытого грунта. (Заслуженный агроном России профессор Крутиков Геннадий Андреевич).

Облепиха. Посадка, уход, защита от вредителей и болезней. Сорта. (Садовод-опытник Колесникова Раиса Ивановна).

18.02.2017 г. Розы. (Комарова Любовь Владимировна).

Малина обыкновенная, крупноплодная и ремонтантная. Способы и технология выращивания. Сорта. (Садовод-опытник Колесникова Раиса Ивановна).

25.02.2017 г. Перцы, баклажаны, физалис. Агротехника. Сорта. (Заслуженный агроном России профессор Крутиков Геннадий Андреевич).

Подготовка почвы по органическому земледелию. Выращивание арбузов и дынь. (Садовод-опытник Благущка Людмила Григорьевна).

Огород без хлопот. (Кизима Галина Александровна, видео-курс).

Занятия проходят по адресу: ул. Марата, 14, в актовом зале Правобережного округа. Остановки транспорта «Бытовая» и « Чкалова».