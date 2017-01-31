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Восточно-Сибирская правда
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Продаётся участок в Хомутово
10 соток, солнечный, ровный, квадратной формы.
Электричество и проводной интернет на границе участка. Огорожен.
Соседи строятся. Тел. 8-95-00-66-99-85.
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