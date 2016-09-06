+ добавить комментарий

Скопируйте код и вставьте в свой блог:

Театр зажигает огни

22 сентября гала-концертом Иркутский музыкальный театр откроет 76-й театральный сезон

Автор: Людмила НЕГОДА

В течение последних нескольких лет сразу после международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале» Иркутский музыкальный театр имени Н.М. Загурского открывает новый театральный сезон.

Главный режиссёр иркутского музыкального театра Анна Фекета Автор фото: Игорь Сирохин

Нашим зрителям наверняка интересно, чем удивит и порадует театр в этом сезоне, какие новые имена появятся на театральной афише, в каких международных музыкальных и театральных фестивалях и концертах театр примет участие.

Кратко о предстоящих новых постановках. Первая премьера сезона – спектакль для всей семьи – мюзикл Максима Дунаевского «Мэри Поппинс, до свидания». Эту иркутскую постановку можно назвать экс­клюзивной, несмотря на известное название, поскольку в спектакле принимает участие оркестр «Доктор Джаз», музыку аранжировал руководитель оркестра Александр Филиппов. Режиссёр-постановщик Ирина Мякишева, дирижёр Евгений Зеленцов, сценография художника Александра Неделько, художник по костюмам Наталия Убрятова, балетмейстер Людмила Цветкова, с учас­тием воспитанников детского музыкального театра «Стрекоза» и ведущих артистов театра.

Премьера очень весёлой комедии «Брак по-французски» по пьесе французского драматурга Жоржа Фейдо, которого современники называли «инженером смеха», подарит зрителям массу положительных эмоций. Режиссёр-постановщик главный режиссёр театра Анна Фекета, композитор Александр Журбин, дирижёр Михаил Тарасов, художники Александр Неделько и Наталия Убрятова.

Балетная труппа подготовила очередную оригинальную постановку – балет «Наполеон и Жозефина» на музыку Тихона Хренникова и Кристиана Бруха. Либретто, хорео­графия и постановка главного балетмейстера Людмилы Цветковой.

Для любителей классической оперетты также состоится премьера (название пока уточняется).

Труппа театра пополнилась новыми именами. В составе хора, балета появились молодые исполнители. Одним лауреатом Международного музыкального конкурса артистов оперетты и мюзикла стало больше – это почётное звание получил весной этого года молодой солист театра Андрей Данилов в Екатеринбурге.

Впереди у театра большая работа: премьеры, творческие встречи, участие в международных проектах, гала-концерты, вечера на сцене Дома актёра, новые спектакли детских коллективов театра – балетной студии и театра «Стрекоза», гастрольные поездки.