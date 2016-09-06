+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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Театр зажигает огни
22 сентября гала-концертом Иркутский музыкальный театр откроет 76-й театральный сезон
В течение последних нескольких лет сразу после международного музыкального фестиваля «Звёзды на Байкале» Иркутский музыкальный театр имени Н.М. Загурского открывает новый театральный сезон.
Нашим зрителям наверняка интересно, чем удивит и порадует театр в этом сезоне, какие новые имена появятся на театральной афише, в каких международных музыкальных и театральных фестивалях и концертах театр примет участие.
Кратко о предстоящих новых постановках. Первая премьера сезона – спектакль для всей семьи – мюзикл Максима Дунаевского «Мэри Поппинс, до свидания». Эту иркутскую постановку можно назвать эксклюзивной, несмотря на известное название, поскольку в спектакле принимает участие оркестр «Доктор Джаз», музыку аранжировал руководитель оркестра Александр Филиппов. Режиссёр-постановщик Ирина Мякишева, дирижёр Евгений Зеленцов, сценография художника Александра Неделько, художник по костюмам Наталия Убрятова, балетмейстер Людмила Цветкова, с участием воспитанников детского музыкального театра «Стрекоза» и ведущих артистов театра.
Премьера очень весёлой комедии «Брак по-французски» по пьесе французского драматурга Жоржа Фейдо, которого современники называли «инженером смеха», подарит зрителям массу положительных эмоций. Режиссёр-постановщик главный режиссёр театра Анна Фекета, композитор Александр Журбин, дирижёр Михаил Тарасов, художники Александр Неделько и Наталия Убрятова.
Балетная труппа подготовила очередную оригинальную постановку – балет «Наполеон и Жозефина» на музыку Тихона Хренникова и Кристиана Бруха. Либретто, хореография и постановка главного балетмейстера Людмилы Цветковой.
Для любителей классической оперетты также состоится премьера (название пока уточняется).
Труппа театра пополнилась новыми именами. В составе хора, балета появились молодые исполнители. Одним лауреатом Международного музыкального конкурса артистов оперетты и мюзикла стало больше – это почётное звание получил весной этого года молодой солист театра Андрей Данилов в Екатеринбурге.
Впереди у театра большая работа: премьеры, творческие встречи, участие в международных проектах, гала-концерты, вечера на сцене Дома актёра, новые спектакли детских коллективов театра – балетной студии и театра «Стрекоза», гастрольные поездки.
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