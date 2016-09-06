+ добавить комментарий

Свобода репертуара

Историю любви Анны Тимирёвой и Александра Колчака увидят в столице

Автор: Людмила НЕГОДА

В Москве в начале октября пройдёт I Международный фестиваль «Видеть музыку», на который приедут артисты 27 музыкальных театров страны. Фестиваль инициирован Ассоциацией музыкальных театров, которая существует 11 лет и объединяет музыкальные театры России и стран ближнего зарубежья. Руководители музыкальных театров в процессе общения поняли: проблемы у всех примерно одинаковые, и, значит, решать их можно сообща, приходя на помощь друг другу. Соответственно, нужно делиться опытом и показывать свои лучшие спектакли на общем фестивале. Так, в апреле 2016 года Министерство культуры РФ и Ассоциация музыкальных театров России утвердили свой фестиваль «Видеть музыку».

Президент ассоциации художественный руководитель Детского государственного академического театра имени Натальи Сац Георгий Исаакян подчеркнул: «Каждый театр сам решает, какие постановки знаковые в репертуаре, и их следует заявить в программу. Мы хотим видеть «реальный» театр. В этом кардинальное отличие нового проекта от конкурса «Золотая маска». Здесь не будет распределения наград, за исключением присуждения премии «Легенда» за многолетнее служение музыкальному театру России, которая будет вручаться самым выдающимся и признанным деятелям советского и российского музыкального театра, посвятившим свою жизнь провинциальным и столичным сценам».

Основная идея фестиваля: любому театру нашей страны жизненно необходимо осознать себя частью большой театральной системы, регулярно показывать свои постановки столичных зрителям и критикам, получать анализ своего репертуара в рамках обсуждений спектаклей профессиональным сообществом. Цель фестиваля – не только показы спектаклей, но и обмен опытом, общение, планируются лекции, круг­лые столы.

Расходы на трансфер будут частично покрыты за счёт региональных бюджетов, проживание в столице финансируется Министерством культуры РФ, выручка от продажи билетов идёт в пользу принимающей стороны, на чьей сцене будут показаны спектакли.

В столице пройдёт 40 спектаклей. Участниками фестиваля станут музыкальные театры из Ростова-на-Дону, Краснодара, Кузбасса, Карелии, Республики Крым, Свердловский театр музыкальной комедии, театры оперы и балета из Якутии, Бурятии, Башкирии, камерные музыкальные театры: им. Б. Покровского (Москва), из Санкт-Петербурга, театр «Зазеркалье» из Петербурга и другие.

Иркутский музыкальный театр имени Загурского будет представлен одной из самых оригинальных работ минувшего сезона – музыкально-пластическим спектаклем «Анна и Адмирал. История любви». Режиссёр-постановщик Анна Фекета, дирижёр Михаил Тарасов. Этот спектакль получил признание у иркутского зрителя и заслужил высокую оценку столичных критиков, побывавших в театре весной этого года. Иркутские артисты будут выступать 5 октября на сцене Детского академического музыкального театра имени Натальи Сац.