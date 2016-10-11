Студенческий пленэр на Байкале

Автор: Татьяна Нарулина

В Культурно-выставочном центре на Байкале в посёлке Старая Ангасолка открылась выставка «Летний пленэр». На выставке представлены этюдные работы студентов кафедры изобразительного искусства и методики педагогического института ИГУ, выполненные на пленэрной практике, которая проходила в посёлке Большое Голоустное и его окрестностях.

На пленэрной практике студенты получили возможность изучать и передавать различные состояния природы: пасмурный и ясный день, дождливую, ветреную и тихую погоду, вечерние сумерки и рассвет, исследовать изменение цветовой гаммы одного и того же объекта в течение дня. Юные художники пробовали новые техники и материалы для создания живописного этюда или графической работы. Выездная пленэрная практика дала студентам огромный опыт творческой деятельности.

В экспозиции представлены творческие работы, отличающиеся цветовой гаммой и приёмами, не только передающими эмоциональное настроение природы, но и отражающими восприятие автора. В выборе этюдов для выставки студенты продемонстрировали свои предпочтения. Артём Писарев и Александра Егорова представили сложные по колориту вечерние и ночные пейзажи, этюды Яны Слепцовой пронизаны романтизмом, работы Ольги Паниной, Екатерины Сташковой и Олеси Галуза точно передают красоту природных ландшафтов Большого Голоустного. А этюды Анастасии Атлас и Екатерины Николаевой создали ассоциативный образ Байкала, увиденный и прочувствованный студентками.