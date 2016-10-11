+ добавить комментарий

Мировая премьера

Иркутяне первыми познакомились с неизвестной страницей творчества выдающегося композитора Георгия Свиридова

Автор: Иван Колокольников

Музыкальную жизнь Иркутска бедной никак не назовёшь. Но, безусловно, концерт, прошедший недавно в Иркутской областной филармонии, стал уникальным культурным явлением. Зал был переполнен. И это весьма закономерно, поскольку на открытии очередного симфонического сезона была исполнена 1-я симфония Георгия Свиридова, ранее нигде не звучавшая. Иркутску выпало почётное право стать первым городом, где прозвучало это сочинение.

Илмар Лапиньш и Александр Белоненко на премьере симфонии Автор фото: Фото Алёны Шигаевой

В прошлом году музыкальная общественность страны торжественно отметила 100-летие со дня рождения выдающегося русского композитора. Не остался в стороне и Иркутск, где прошли мероприятия, посвящённые творческому наследию Георгия Свиридова. В нескольких из них принял участие племянник композитора – музыковед из Санкт-Петербурга Александр Белоненко, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России. С этого момента он поддерживает творческие связи с Иркутском. Очень приятно было узнать от Александра Сергеевича, что он хочет доверить Губернаторскому симфоническому оркестру Иркутской филармонии право первого исполнения симфонии Свиридова, созданной ещё в 1937 году, но ни разу нигде не звучавшей. И вот она наконец прозвучала. Это исполнение стало мировой премьерой в полном смысле слова.

Представленная симфония – одно из самых ранних сочинений Георгия Свиридова. Работа над её финальной частью была завершена 4 сентября 1937 года, когда молодой композитор только перешёл на второй курс Ленинградской консерватории. Тем не менее уже тогда юноша ярко зарекомендовал себя в ленинградском музыкальном сообществе. Именно в 1937 году он был принят в состав Ленинградского союза композиторов. В том же году проходила 1-я Декада советской музыки. На предварительном отборе сочинений для декады Свиридов представил свою симфонию. Авторитетные музыканты сделали ему ряд замечаний, отобрав для декады другое сочинение молодого композитора – фортепианный концерт. Однако, по словам Александра Белоненко, высказанные замечания вызвали крайнюю подавленность Свиридова. Видимо, под их воздействием композитор не стал добиваться исполнения симфонии. Не стал он и вносить в неё каких-либо корректив. Впоследствии Георгий Васильевич заявлял, что партитура утеряна. Прошло много лет. И вдруг её совершенно неожиданно обнаружил Александр Белоненко. Произошло это при разборе архива, оставшегося после смерти брата композитора – Вячеслава Свиридова (а совсем не на даче, где жил Георгий Свиридов, как заявляли некоторые СМИ перед премьерой симфонии).

Примечательно, что Георгий Свиридов так и не создал другой симфонии, если исходить из традиционного понимания этого жанра. Композитором была написана лишь камерная симфония для струнного оркестра (1940 год). Вот почему можно говорить о том, что теперь иркутяне смогли открыть для себя совершенно нового Свиридова, ранее совсем не известного публике.

Присутствующие могли заметить, что стиль и мелодика 1-й симфонии разительно отличаются от того, что мы можем наблюдать в более поздних сочинениях Свиридова. Александр Белоненко отмечает: «Важно понимать, что же именно в 1937 году было в мелосфере Ленинграда и что воздействовало на молодого автора. В симфонии, безусловно, есть то, что всегда отличало Свиридова, – стремление к песенному музыкальному языку. То есть мелодическое начало здесь песенное. Но как раз в данном пункте чувствуется воздействие тех сочинений, которые были на слуху в предвоенное время. К примеру, произведений того же Ивана Дзержинского, композитора, которого Свиридов хорошо знал и ценил его оперу «Тихий Дон». А это как раз по стилю песенная опера».

Главное, что заставляет поразиться при прослушивании симфонии: в момент её создания Георгию Свиридову не исполнилось и 22 лет. Но уже здесь он продемонстрировал свой творческий потенциал и немалый для столь молодого возраста профессионализм. Конечно, в этом есть заслуга его консерваторских педагогов. В частности, как отмечает Александр Белоненко, большую роль в становлении будущего музыканта сыграл Дмитрий Шостакович, пришедший в Ленинградскую консерваторию весной 1937 года. Георгий Свиридов стал одним из двух молодых композиторов, которые первыми записались к нему в класс. Александр Сергеевич констатирует факт безусловного воздействия Шостаковича, которое наблюдается в симфонии в ряде мелодических оборотов, а также в специфике оркестровки.

Симфония – творение молодого композитора, находившегося в поисках стиля. Отсюда и некая эклектичность. Но именно в этом отразились многогранность музыкальных пристрастий и глубина профессиональных познаний молодого Свиридова. Безусловно, в симфонии продолжаются традиции русских классиков. В это же время в 4-й части можно заметить интересное в ритмическом отношении место, которое, по мнению автора статьи, выполнено в джазовых традициях.

Едва ли кто-то сможет поспорить с тем, что уже в 1937 году Георгий Свиридов смог создать очень яркое произведение. Кажется, в первую очередь необходимо вспомнить монументальность необычайно красивых по мелодике картин 1-й части и захватывающую музыку 4-й части. Большое впечатление симфония вызвала и у художественного руководителя Иркутской филармонии, музыковеда Марины Токарской. Она отмечает: «Для меня явилось подлинным открытием, что, будучи студентом, Свиридов уже смог создать масштабное и яркое сочинение со строгой системой музыкальных тем. То, что мы открыли такое произведение, – огромное событие. Мы должны понимать, насколько солидна эта работа молодого композитора».

Александр Белоненко рассказывает: «Впоследствии Свиридов хотел создать 2-ю симфонию, но тут началась кампания по борьбе с формализмом. Он подвергся критике и был в таком состоянии, что работу эту забросил. В 1964 году Георгий Васильевич написал «Маленький триптих» для симфонического оркестра, но это было совсем иное по форме трёхчастное произведение. Считаю, что если бы Свиридов продолжил работу над симфониями, то, несомненно, многого бы достиг. Говорю это не как его племянник, а как музыковед, историк музыки».

Говоря об исполнении свиридовской симфонии в Иркутске, нельзя не отметить титаническую работу, проведённую главным дирижёром и художественным руководителем нашего оркестра – Илмаром Лапиньшем. Без его энергии нельзя себе представить организации этого концерта исторической значимости. Безусловно, специалисты могли отметить в игре оркестра отдельные погрешности, однако в данном случае они оправдываются новизной и нестандартностью исполняемого материала. По мнению Александра Белоненко, коллектив оркестра отнёсся к подготовке симфонии очень ответственно. Наряду с заслугами дирижёра нельзя не упомянуть серьёзную работу солистов оркестра, поскольку в данном произведении Свиридов отводит различным инструментам немало сольных партий. В частности, выразительные партии поручены таким инструментам, как английский рожок, контрафагот и ксилофон. Это были очень интересные по эмоциональной насыщенности места симфонии.

Знакомство с неизвестной страницей творчества Георгия Свиридова стало большим событием для всех иркутян, побывавших на концерте. Вызывает немалую гордость и ещё один факт. В декабре симфония будет впервые исполнена в Санкт-Петербурге – городе, где Свиридов жил в течение долгих лет. А должен представить её жителям «северной столицы» Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии.