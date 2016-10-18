Оцифрованные мгновения

Автор: Олег Ратников

Большой архив известного фотокорреспондента Эдгара Брюханенко опубликовали на обновлённом сайте электронной библиотеки «Хроники Приангарья». На данный момент на портале доступно свыше пяти тысяч работ мастера: фоторепортажи с больших советских строек, снимки исторических событий и портреты простых советских людей.

Эдгар Брюханенко передал библиотеке имени Молчанова-Сибирского около 40 тысяч негативов для оцифровки

В 2013 году Эдгар Брюханенко передал библиотеке имени И.И. Молчанова-Сибирского около 40 тысяч негативов для оцифровки. Как отмечают сотрудники библиотеки, эта огромная коллекция была тщательно систематизирована автором. Однако некоторые подборки необходимо было разбивать на более мелкие группы, что было невозможно без помощи Брюханенко, который лично курировал процесс атрибуции фотографий.

«Он приходил в библиотеку два-три раза в неделю, просматривал снимки и помогал давать им описание. При таком количестве фотографий описать каждую и не ошибиться может только сам автор. Совместная работа с ним была очень живая и интересная. Эдгар Дмитриевич рассказывал о своих поездках, смеялся, плакал, когда доставал фотографии из далёкого прошлого», – рассказывает главный специалист отдела историко-культурного наследия библиотеки имени И.И. Молчанова– Сибирского Светлана Реутова.

На данный момент в областной библиотеке продолжается работа над архивом Эдгара Брюханенко. Процесс включает в себя сканирование, описание и оцифровку. Когда окончится этот огромный труд, пока трудно предположить. Без самого Эдгара Дмитриевича приходится прослеживать судьбу каждой фотографии в исторических источниках, на что уходит немало времени. В день удаётся обработать от 50 до 100 снимков.

Фотоколлекция Эдгара Брюханенко на сайте электронной библиотеки «Хроники Приангарья» будет пополняться каждый месяц.