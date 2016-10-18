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Губерния: 18 октября 2016

Культура

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«Раритеты Якутии» показали в Иркутске

Автор: Вера Рыжкович

Экспонаты из фондов Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) смогли увидеть посетители Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва. Выставка «Традиций древних новизна» – часть проекта «Раритеты Якутии», призванного показать, что именно в древнем эпическом наследии местные художники черпают неиссякаемые идеи и образы. В своих произведениях декоративно-прикладного искусства они часто используют знаки солнца, плодородия, древа жизни, растительные мотивы, передающие мироощущение северного человека, осознающего себя частью матери-природы.

Один из источников вдохновения – Олонхо, якутский героический эпос. В основе его сюжетов – борьба богатырей со злыми чудовищами, защита справедливости и мирной жизни. Среди экспонатов выставки – шахматы «Олонхо» работы Терентия Аммосова, великолепного мастера и знатока фольклора. Общепринятое деление шахматных фигур на белые и чёрные он осмысливает мифологически: белые представляют «солнечное» племя людей, а чёрные силы нижнего мира находят воплощение в фигурах тёмного цвета. Шахматная доска – это поле битвы, инкрустированное растительным узором, выполненным из  бивня мамонта. 

Миниатюра  «Слушающий мир»  представляет типичную фигуру с неизменным атрибутом – курительной трубкой, это мудрец-философ из народа саха, живший в постоянном диалоге с окружающей природой. Автор этой миниатюры Фёдор Марков, современный художник-косторез, постарался придать своему образу полифоническое звучание. «Слушающий мир» напоминает образы популярных в Японии «семи богов счастья».

 № 2 из 3

Бивни мамонта не единственный материал для творчества. Для создания мелкой пластики используют также зуб кашалота, рога оленя и лося. При создании ювелирных украшений в ход идут серебро, бархат, кожа, бусы, бисер, вышивка нитями или лоскутной мозаикой. В искусстве Якутии Лариса Бубякина – единственная женщина-ювелир. Выполненный ею комплект состоит из украшения на грудь и спину, пояса с подвесками, добротных, массивных серёг и широких пластинчатых браслетов.  Автор воссоздаёт масштабность старых изделий, использует ковку, чеканку, ажурную выпиловку, чернение. 

Интереснейший экспонат – солнцезащитные очки, которые спасают от снежной слепоты. Подобные издавна использовались жителями Крайнего Севера и представляли собой куски древесной коры  с прорезанными в них узкими щелями для глаз. Также известны более поздние образцы из кости мамонта и других животных. Выставочный экспонат представляет традиционное изделие, бытовавшее в XIX в. у народа саха. Это реликвия, передававшаяся по наследству из поколения в поколение в одной из якутских семей. 

Национальному героическому эпосу посвящены графические работы, представленные на выставке. Авторы обращаются к таким символам, как Родная земля, Огонь, Сэргэ (Коновязь). Кто-то из художников представляет эпос как фантастическую сказку, где в прихотливую вязь вплетены райские кущи, мифические животные и птицы, сполохи северного сияния. Кто-то, напротив, показывает эпические образы лаконично, монументально, выделяя их крупным планом на тонком кружевном фоне. Чёрно-белое графическое решение подчёркивает силу и мощь якутских богатырей, основательность женщин – хранительниц домашнего очага, холодную строгость местной природы. Но во всех работах без исключения нет ничего лубочного и показного. Есть чувство родины и осознание себя частью своего народа.  

 № 3 из 3
В древнем эпическом наследии якутские художники черпают неиссякаемые идеи и образы

Чтобы донести народные традиции до каждого зрителя, в том числе молодого и  современного, организаторы выставки задействовали новые технологии. Картины оживают на экране смартфонов с помощью «дополненной реальности» – горит огонь в костре, идёт дым из трубки, крутится колесо, играет северное сияние. Для создания этих эффектов использованы 3D-моделирование, анимация и видеомонтаж. По словам сотрудников Национального художественного музея Якутии, они только начинают  работать с «дополненной реальностью», но посетители уже оценили даже то немногое, что сделано. Особенно воодушевляют подобные приёмы школьников и студентов, которые не представляют жизни без мобильных устройств и приложений. 

Выставка из Якутии – это не только демонстрация художественного наследия, а ещё и дань национальным традициям, выраженная языком искусства. И этот язык изобразительных метафор и символики настолько выразителен, что интересен и понятен любому зрителю, в том числе не знакомому с якутскими обычаями и культурой.

Фото предоставлены Национальным художественным музеем Республики Саха (Якутия)

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