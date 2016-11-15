«Игра воображения»

Автор: Людмила НЕГОДА

В Иркутском музыкальном театре открылась выставка картин художницы Светланы Николаевны Неупокоевой. В экспозиции – полотна, погружающие в мир фантазий, иллюзий, таинственный мир воображения.

Светлана Неупокоева родом из Барнаула. Около двух лет живёт в Иркутске. Закончила художественную школу, но жизнь сложилась вдалеке от изобразительного искусства. Получив диплом Алтайского государственного технического университета, Светлана работала экологом. Именно в Иркутске, остро ощущая энергию города, знакомясь с интересными людьми, вновь почувствовала тягу к творчеству.

– Через свои работы, порой не поддающиеся однообразному объяснению, я выражаю свои эмоции, ассоциации, глубины подсознания, – говорит Светлана. – Известно, что энергия красок, как и энергия формы и экспрессии, несёт в себе энергию воздействия. Своим творчеством я постаралась приоткрыть дверь, ведущую к некому таинству.

Работы художницы находятся в частных галереях Германии, России, в Генеральном консульстве Республики Корея.