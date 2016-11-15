+ добавить комментарий

Синтез двух культур

«Бесконечная река жизни» Аллы Цыбиковой

Автор: Вера Рыжкович

Бывают выставки, открытие которых обещает чудо. Ты ждёшь, что перед тобой откроется совершенно удивительный мир красок и неповторимых образов, запечатлевающихся в памяти сразу и навсегда. Именно такую экспозицию до середины декабря можно увидеть в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея. Здесь начала свою работу персональная выставка Аллы Цыбиковой «Бесконечная река жизни». Впервые в Иркутске представлены работы, которые отражают практически весь творческий путь этой замечательной самобытной, яркой художницы.

Около ста работ и два этажа – таков размах выставки. На втором этаже галереи разместились ранние работы, на первом – более поздние произведения. Тот же авторский стиль, но совершенно разный настрой, иное отображение реальности. «Наиболее сложные годы приходятся на вторую часть экспозиции. По эмоциональному наполнению, неровности цветовых пятен, искажённости самих сюжетов видно, что это драматический период для художницы. Насколько остро она чувствовала – настолько глубоко это выплеснулось на её холстах. В экспозиции представлены в том числе работы, написаны в последние даже не месяцы, не недели, в последние дни её жизни. Некоторые из них незавершённые», – отмечает заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Елена Кабунова. Аллы Цыбиковой не стало в 1998-м, ей было всего 47 лет.

В её творчестве очень необычно, но органично переплетались разные стилевые направления. Традиции западноевропейской и русской живописи органично соединились с самобытностью восточной – бурятской и тибетской – культуры. Например, в триптихе «У истока» видим девушку с лилией, Харона-перевозчика, женщину в позе Марии Магдалины и буддийских трёх обезьян, руками закрывающих уши, глаза и рот.

В мире Цыбиковой спелись разнообразные мотивы: от Матисса и Шагала до японских гравюр, глубокая синева оттенков Рериха и малахитовая зелень буддийских танка. При этом реальность часто перекликается с фантастическим миром. Этот синтез двух культур – европейской и восточной – создаёт сильный эмоциональный и красочный всплеск, который отражён в картинах Цыбиковой.

Багульник. 1991

Смена вех, творческого настроя и мироощущения читается в портретах – этот жанр играл особую роль в творчестве художницы. Преимущественно её герои – близкие люди. Портретов на заказ она практически не писала. Результат глубокого внутреннего самокопания, самоанализа – автопортреты: ранние, более нежные, проникнутые лёгкостью бытия, и драматичные – последнего периода жизни. Очень много тёплых, душевных портретов сына Александра, рождение которого стало одним из самых светлых моментов жизни Цыбиковой. «Есть работа, где художница изобразила себя с маленьким сыном на руках – это образ Мадонны с младенцем, который красной нитью идёт в её творчестве. Трактовки образа Мадонны различны – где-то перекличка с европейской Мадонной эпохи Возрож­дения, где-то это восточная Мадонна, напоминающая чем-то Тару. Где-то это обычная крестьянская женщина с маленьким ребёнком на руках. Но во всех этих сюжетах угадываются вечные мировые архетипы», – говорит Елена Кабунова.

Много на выставке натюрмортов, похожих на пейзажи, и наоборот – такое смешение жанров характерно для творчества Цыбиковой. В них множество слоёв восприятия, и возле каждой картины можно стоять очень долго, разглядывая тонко проработанные детали, пытаясь открыть их философский смысл. Здесь нет ничего случайного. Особенно в изображении буддийских атрибутов – живописных свитков, больших белых раковин, тёмных бронзовых статуэток, сосудов для освящённой воды с павлиньим пером. Такие картины нужно пытаться прочитать – не столько глазами, сколько душой.

Птица. 1995

Помимо живописных работ Аллы Цыбиковой на выставке представлены скульптура и такие направления декоративно-прикладного искусства, как роспись дощечек – это был очень необычный вид её творчества – и гобелены, которые были созданы по её эскизам. Таким образом, посетитель будет иметь самое полное представление о том, каким необычным, глубоким, талант­ливым мастером и личностью была Алла Цыбикова. Ранее её персональные выставки в Иркутском художественном музее проходили в 1989 и 1993 годах. Продолжительный перерыв обусловлен тем, что большая часть работ находилась в частных коллекциях и крайне редко экспонировалась. 2016-й как год 65-летия Цыбиковой отметился сразу двумя крупными выставками: в Иркутске и весной этого года в Улан-Удэ. К слову сказать, с нашим городом у художницы были очень тёплые отношения. Здесь она окончила художественное училище – училась у Галины Новиковой, здесь же в музее имени В.П. Сукачёва состоялась её первая персональная выставка.

За тот месяц, пока будет работать экспозиция, стоит найти время и побывать здесь не единожды. Сначала прийти и составить первое впечатление, потом побывать на экскурсии, а спустя время – закрепить результат встречей с наиболее понравившимися работами. Потому что, во-первых, неизвестно, когда нам вновь выпадет шанс увидеть ретроспективу творчества Цыбиковой, а во-вторых – выставки, подобные этой, дарят вдохновение даже тем, кто далёк от творчества, поскольку затрагивают глубокие струны души, цепляют нервы и раскрывают эмоции. Не этого ли мы ждём от настоящего искусства?