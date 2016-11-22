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Губерния: 22 ноября 2016

Культура

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Страж города

Автор: Светлана Трофименко

В Музее истории города Иркутска имени Сибирякова прошла презентация картины заслуженного художника России графика Сергея Элояна «Страж города». По словам автора, он работал над картиной полгода, и на сегодняшний день это его самое большое живописное полотно.

На картине представлен Иркутск в его прошлом и настоящем. И над этим городом возвышается его страж – тигр-бабр с ангелом на спине. Как и все работы художника, картина имеет глубокий духовный смысл. Всё содержание представленного сюжета невозможно охватить беглым взглядом. Чем больше зритель  изучает картину, тем больше он видит отдельных деталей, тонкостей, нюансов в самом изображении, в его пространственном и цветовом решении.  

По мнению художника, город – это не только его физическое проявление в домах и архитектуре, но и его душа, явленная в жителях, обычаях. Идея картины заключалась в том, чтобы отразить город как особое явление, живущее по своим законам. Он рождается, живёт, старится, умирает. У него есть свой ангел-хранитель. 

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Сергей Элоян работал над картиной полгода, и на сегодняшний день это его самое большое живописное полотно

Страж, изображённый на картине, имеет двойное проявление, он отражает одновременно и силу физическую, олицетворением которой является тигр-бабр, и силу духовную – ангела-хранителя на спине тигра. Внимательный зритель увидит не только слияние мира физического и духовного, но и их взаимное проникновение.  Исторически символом города является тигр-бабр. По канонам  геральдики он символизирует силу, мощь края, выносливость и мужество его жителей.  Бабр держит в зубах соболя, но у Сергея Элояна это уже не безжалостный хищник с добычей, а, скорее, покровитель, бережно несущий своего детёныша. И взгляд бабра  – это взгляд человека, наделённого мудростью, оберегающего своё дитя. Ангел же, стоящий на спине  хищника, держит в своих руках копья – золотое и серебряное, он предстаёт защитником города, который действует не только словом, но и мудрым наставлением. 

Особое внимание привлекает необычный фон  картины – это сложный узор цветных кристаллов, создающий иллюзию света, исходящего с небес.

Необычно представлен и сам город Иркутск. По признанию Сергея Элояна, он много времени провёл в изучении материалов по истории города и его архитектуре. Все здания, изображённые на картине, легко узнаваемы и исторически обоснованны. Именно через их изображение автор передаёт течение времени. Изображение на полотне смены фаз луны лишь усиливает эффект времени, его бесконечное течение – переход из прошлого в настоящее и далее – в будущее. На картине одно время плавно перетекает в другое, сохраняя самобытный облик города.

Выставка картины Сергея Элояна органично влилась в ряд мероприятий, проводимых в рамках празднования 355-летия города. Она стала своеобразным подарком городу и его жителям. 

В рамках выставки посетители музея могут познакомиться и с другими изображениями символики города. Здесь же сотрудниками музея организована  выставка предметов из фондов музея. Это книги, посвящённые истории Иркутска, наборы открыток, памятные буклеты, газеты, сувениры, марки, выпущенные к  юбилеям города. Здесь же представлен макет скульптурного изображения бабра работы Даши Намдакова и редкие изображения (копии) герба города Иркутска, хранящиеся в архиве древних актов в Москве. 

Выставка продлится до конца ноября.

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