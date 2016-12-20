Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 20 декабря 2016

Культура

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Пекинский триумф восточных красавиц

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Фамилия скульптора Даши Намдакова стала визитной карточкой не только Бурятии, но и всего Прибайкалья. 15 декабря 2016 года, спустя ровно десять лет после памятного открытия выставки скульптур в Пекинском музее мирового искусства, Даши Намдаков впервые выступил за рубежом в новой для себя роли – соавтора скульптурных кукол, созданных в содружестве со своими сёстрами, братьями и родителями. Такие творческие коллективы, создающие шедевры мирового уровня, вряд ли были в истории искусства.

Актовый зал, а позже и просторный выставочный зал с трудом вмещали всех желающих прикоснуться заворожёнными взглядами к восточным красавицам, среди которых были и принцессы, и ханши, и воительницы, и девочка со скрипкой, и даже царевна-лебедь. 

Каждая из кукол уютно чувствовала себя в отдельной прозрачной со всех сторон витрине в полутёмном зале с направленными на неё прожекторами. На выставке представлено 35 произведений искусства, среди них 20 уникальных кукол, созданных коллективом авторов по эскизам Даши Намдакова, и 15 графических работ самого скульптора. Часть кукол – из коллекции Галереи современного искусства Виктора Бронштейна, которая выступила в качестве партнёра выставки. 

 № 2 из 3
Куклы соединили в себе народное ремесло бурят, приёмы дизайна и пластику скульптуры

В куклах, которые соединили в себе народное ремесло бурят, приёмы дизайна и пластику скульптуры, отражены природа восточной женской красоты, традиции культуры монгольских народов, их история и верования. Зритель словно погружается в эпоху древних героев, переносится на бескрайние просторы степей. Это волшебный мир, где нет грани между реальностью и воображением. Каждая из кукол уникальна и обладает высокой художественной ценностью. 

 № 3 из 3

Идея выставочного проекта «Ульгер» родилась год назад, когда директор музея госпожа Ван Лимей посещала вместе с Даши галерею Виктора Бронштейна, где и состоялась «генеральная репетиция» выставки скульптурных кукол перед их стартом по мировым музеям. Экспозиция в Пекине продолжит свою работу до 12 февраля 2017 года. Адрес Арт-музея «Миллениум»: 100038, КНР, Пекин, район Хайдянь, улица Фусин, 9а.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Выставка

Пекинский триумф восточных красавиц

Фамилия скульптора Даши Намдакова стала визитной карточкой не только Бурятии, но и всего Прибайкалья. 15 декабря 2016 года, спустя ровно десять лет после памятного открытия выставки скульптур в Пекинском музее мирового искусства, Даши Намдаков впервые выступил за рубежом в новой...

20.12.2016, Губерния
Выставка

Страж города

В Музее истории города Иркутска имени Сибирякова прошла презентация картины заслуженного художника России графика Сергея Элояна «Страж города». По словам автора, он работал над картиной полгода, и на сегодняшний день это его самое большое живописное полотно. ...

22.11.2016, Губерния
Выставка

«Игра воображения»

В Иркутском музыкальном театре открылась выставка картин художницы Светланы Николаевны Неупокоевой. В экспозиции – полотна, погружающие в мир фантазий, иллюзий, таинственный мир воображения. ...

15.11.2016, Губерния
Выставка

«Раритеты Якутии» показали в Иркутске

Экспонаты из фондов Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) смогли увидеть посетители Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачёва. Выставка «Традиций древних новизна» – часть проекта «Раритеты Якутии», призванного показать...

18.10.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Фоторепортажи

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний


Адреса и телефоны заведений на интернет ресурсе obzorgoroda.su

Матрасы для взрослых Lonax

профессиональные средства для укрепления корней волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний