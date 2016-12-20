Пекинский триумф восточных красавиц

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Фамилия скульптора Даши Намдакова стала визитной карточкой не только Бурятии, но и всего Прибайкалья. 15 декабря 2016 года, спустя ровно десять лет после памятного открытия выставки скульптур в Пекинском музее мирового искусства, Даши Намдаков впервые выступил за рубежом в новой для себя роли – соавтора скульптурных кукол, созданных в содружестве со своими сёстрами, братьями и родителями. Такие творческие коллективы, создающие шедевры мирового уровня, вряд ли были в истории искусства.

Актовый зал, а позже и просторный выставочный зал с трудом вмещали всех желающих прикоснуться заворожёнными взглядами к восточным красавицам, среди которых были и принцессы, и ханши, и воительницы, и девочка со скрипкой, и даже царевна-лебедь.

Каждая из кукол уютно чувствовала себя в отдельной прозрачной со всех сторон витрине в полутёмном зале с направленными на неё прожекторами. На выставке представлено 35 произведений искусства, среди них 20 уникальных кукол, созданных коллективом авторов по эскизам Даши Намдакова, и 15 графических работ самого скульптора. Часть кукол – из коллекции Галереи современного искусства Виктора Бронштейна, которая выступила в качестве партнёра выставки.

Куклы соединили в себе народное ремесло бурят, приёмы дизайна и пластику скульптуры

В куклах, которые соединили в себе народное ремесло бурят, приёмы дизайна и пластику скульптуры, отражены природа восточной женской красоты, традиции культуры монгольских народов, их история и верования. Зритель словно погружается в эпоху древних героев, переносится на бескрайние просторы степей. Это волшебный мир, где нет грани между реальностью и воображением. Каждая из кукол уникальна и обладает высокой художественной ценностью.

Идея выставочного проекта «Ульгер» родилась год назад, когда директор музея госпожа Ван Лимей посещала вместе с Даши галерею Виктора Бронштейна, где и состоялась «генеральная репетиция» выставки скульптурных кукол перед их стартом по мировым музеям. Экспозиция в Пекине продолжит свою работу до 12 февраля 2017 года. Адрес Арт-музея «Миллениум»: 100038, КНР, Пекин, район Хайдянь, улица Фусин, 9а.