+ добавить комментарий

Дурь природная, сумасбродная

Лужайке с коноплёй в пригороде Ангарска он обрадовался больше, чем грибам и ягодам

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Мини-заводик по производству гашишного масла Анатолий Пушков (фамилия изменена) соорудил прямо на берегу реки Китой. Пришлось развести немалый костёр, чтобы в углях было достаточно жару. Продукция вызревала в железном тазу, на конечной стадии для объёма к ней был добавлен табачок. Все эти часы «директор» заводика провёл в предвкушении уже хорошо известных ему минут. Пушков относил себя к тем наркоманам, которые уверены, что «экологически чистым» зельем они только балуются.

Мини-заводик выдавал на гора «экологически чистое» зелье

Но вот незадача: утром парень сам открыл дверь полицейским, они попросили добровольно отдать им приготовленное из дикорастущей конопли наркотическое вещество. Что он и сделал. Вес бурого комка оказался значительным: 12,8 грамма. Больше половины массы пришлось на долю гашишного масла. «Это ж для себя!» – клялся Пушков. Но, в принципе, такое оправдание мало что меняло.

Ангарский городской суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 1 ст. 228 УК РФ как незаконное приобретение, изготовление и хранение без умысла сбыта наркотического средства в значительном размере. Учли, что изготовитель зелья во всём признался и раскаялся, до этого не сидел на скамье подсудимых, имеет малолетнего ребёнка и постоянное место работы. Пушков отделался одним годом лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Теперь ему придётся забыть вожделенный рецепт, который накрылся железным тазом.