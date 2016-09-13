+ добавить комментарий

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Губерния: 13 сентября 2016

Дурман

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Вышел на тропу – бойся

Продавца наркотика запросто может заложить страждущий покупатель

Автор: Галина ТОЛОКОННИКОВА

Так и получилось в криминальной истории уроженца Азербайджана Асифа Махмудова (фамилия изменена), который, нигде не работая, достаточно комфортно проживал в Иркутске. Поддерживая фактически брачные отношения с коренной жительницей города, он не тревожился о хлебе насущном. Единственная забота – где взять деньги на очередную порцию героина, но без этого наркоману никуда.

В свои пятьдесят лет Махмудов уже побывал за решёткой  по серьёзной статье – «изнасилование». Выйдя на свободу, решил больше не попадаться в руки правоохранительных органов. Но, видимо, логика никчёмной и очень затратной жизни выводит таких людей на «предпринимательскую» деятельность. Товар понятно какой – наркотики.

Как не пестуют барыги собственную потребительскую сеть, а всё же провалы здесь более чем вероятны.  К примеру, Махмудова сдал его дружок, которому он продавал чеки с героином. Причём сдал по собственной воле, придя в полицию с информацией о продавце героина. Мотив: мол, завязываю с наркотиками и хочу наказать того, кто на них наживается. А дальше всё было делом техники. У полицейских чётко разработано оперативно-розыскное мероприятие под названием «проверочная закупка». «Подставной уткой» как раз и был дружок Махмудова, который всё время ему звонил и жаловался на «здоровье».

Запланированная встреча произошла в центре Иркутска, на улице Карла Маркса. Продавец передал покупателю четыре чека с героином, взамен получил тысячную купюру. Вроде всё прошло как всегда. Но через несколько секунд на его запястьях при понятых защёлкнулись наручники. Изображать недоумение жертвы было невозможно. В таких случаях ведётся видеозапись, фиксируются телефонные разговоры, а деньги метятся люминесцентным  карандашом.

Во время разбирательства в Кировском районном суде Иркутска подсудимый, правда, пытался рассказать трогательную историю о том, как он спешил помочь другу, «ведь наркоманы – больные люди». Но судей такие доводы не трогают. Искреннее раскаяние Махмудова было учтено. А вот не снятая и не погашенная в установленном законом порядке прежняя судимость утяжелила приговор: четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

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