+ добавить комментарий

Сначала был щелбан

В пьяной компании можно лишиться жизни из-за пустяка

Автор: Татьяна СУДАКОВА

В старом доме на улице Тимирязева в Иркутске под вечер выпивали трое, потом к ним присоединился четвёртый, некто Иван Грошев (здесь и далее фамилии изменены). Обычное дело, когда собутыльники принимают в свой круг незнакомца, лишь бы пришёл со спиртным. Опрокидывая очередной стакан, пенсионер Грошев ещё не знал, что жить ему осталось всего несколько часов, да и те проведёт в забытьи на полу, уже не в силах подняться.

Из-за какого-то пустяка он втянулся в словесную перепалку с одним из выпивающих и имел неосторожность щёлкнуть его по лбу. Это был дважды судимый и нигде не работающий Александр Чернов. Во хмелю на него внезапно напала ярость, которой требовался выход. Выждав, пока собутыльники ненадолго отлучатся, он ударил Грошева кулаком в шею. Тот упал, ударившись головой о кирпичную печь. Но это Чернова не остановило. Он начал бить его ногами, потом прыгал на нём, находя для ударов самые уязвимые места. С небольшими перерывами избиение продолжалось с полуночи до трёх часов ночи. Грошев скончался на месте преступления от повреждения головного мозга и множественных травм с разрывами внутренних органов.

Это уголовное дело рассматривалось в Кировском районном суде Иркутска. Свою вину Александр Чернов признал полностью. Свои смертельные прыжки ему пришлось показывать на манекене, но он так и не смог внятно объяснить, за что с такой жестокостью убил незнакомого человека. О многом говорят в этом деле и показания свидетелей, которые пили с ним в ту ночь. Несколько часов они тупо смотрели, как их собутыльник издевается над своей жертвой. Временами оттаскивали его, чтобы снова наполнить стаканы. Человеческая жизнь в этом вертепе стоила даже не копейку, меньше.

Кировский районный суд Иркутска приговорил подсудимого к девяти годам колонии строгого режима. Родственникам своей жертвы он должен выплатить деньги, затраченные на погребение, и компенсировать моральный вред в сумме 200 тысяч рублей. Эти деньги, судя по всему, ему придётся зарабатывать в колонии.