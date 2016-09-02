+ добавить комментарий

Карта грязных мест

В Иркутской области создаётся общая схема расположения всех свалок, полигонов и контейнерных площадок

Автор: Елена ПОСТНОВА

На этой же схеме планируется отметить перспективные места для хранения и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). За разработку «мусорного документа» взялась московская фирма. Своё предложение она должна согласовать с муниципалитетами, Росприроднадзором и Минприроды РФ. Времени осталось мало – до 26 сентября правительство региона обязано утвердить территориальную схему обращения с ТКО.

Утонули в мусоре

Только по официальным данным, на территории Иркутской области находится 147 объектов размещения отходов. Это захоронения нефтеперерабатывающих, энергетических и нефтегазодобывающих предприятий, заводов и комбинатов, шламонакопители, золошлакоотвалы и, конечно же, полигоны. Для сравнения, в соседнем Красноярском крае официальных мест для отходов 123, а в Бурятии и вовсе 45.

Чтобы получить полную картину, к 147 объектам в иркутском реестре нужно прибавить кучи неликвидных остатков и опилок деревообрабатывающих предприятий, несанкционированные свалки рядом с посёлками, садоводствами и в частном секторе городов, а также большое количество мусора в лесах, вдоль рек, рядом с пикниковыми зонами. Масштаб бедствия поражает.

Последний раз общественники пересчитывали незаконные свалки в Приангарье в 2012 году, тогда нашли почти 450 грязные зоны. Между тем Иркутская область из-за близости к Байкалу относится к регионам с особым экологическим режимом. На федеральном уровне была даже разработана программа «Охрана озера Байкал», которая в том числе подразумевает и решение мусорного вопроса.

Но в области до сих пор нет крупного производства по переработке отходов. Частные компании дарят вторую жизнь лишь небольшому проценту вторсырья. Более того, существующие полигоны не справляются с возрастающей нагрузкой. Власти городов и крупных посёлков в голос твердят: срочно нужны новые полигоны, современные станции для разделения отходов, их переработки.

Одна из самых острых ситуаций сложилась в Шелеховском районе. Из-за большого количества промышленных предприятий здесь и так не самая благополучная экологическая обстановка. Ко всему прочему для бытового мусора, а в районе живут почти 65 тысяч человек, нет ни одного специализированного полигона. Сегодня перевозчики коммунальных отходов доставляют мусор с контейнерных площадок на полигон ИркАЗа и Ангарский полигон.

«Мы не заикаемся о мусороперерабатывающем комбинате. Нам хотя бы нужен свой полигон. У нас и так действует один из самых высоких тарифов на вывоз отходов – около 246 рублей за кубометр, – рассказал глава Шелеховского района Максим Модин. – Мы подобрали участок неподалёку от полигона, который принадлежит ИркАЗу. Три года пытались выделить эту площадку, но нам отказывали. Сейчас главная причина отказа – создание межмуниципального полигона для Иркутска – Ангарска – Шелехова – Иркутского района. У нас другого выхода нет, сидим ждём».

Месяц на учёт

Положение Шелеховского района не уникальное. В России нет комплексного подхода к сбору, переработке и утилизации мусора. Впрочем, обещает Минстрой, в скором времени положение дел изменится.

С 1 января 2017 года в каждом регионе появятся региональные операторы коммунальных отходов. Они будут систематизировать работу всех перевозчиков ТКО, полигонов, мусоросортировочных и перерабатывающих предприятий.

Первый этап для появления региональных операторов уже подходит к завершению. До 26 сентября все субъекты должны разработать территориальные схемы обращения с отходами. На них должны быть обозначены все существующие места хранения мусора (в том числе и несанкционированные), а также перспективные площадки для новых мусорных объектов.

Пока в Росприроднадзор поступило всего 14 территориальных схем, из них согласованы и готовы к утверждению 5 (Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Воронежская и Тюменская области). Иркутская область лишь 9 августа заключила госконтракт на разработку схемы.

По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, электронный аукцион выиграло АО «Центр благоустройства и обращения с отходами». Это московская фирма, если верить её официальному сайту, компания имеет опыт в разработке комплексных схем управления отходами на уровне субъекта, генеральных схем очистки населённых мест, полигонов отходов и мусоросортировочных комплексов. Фирма выиграла аукцион за счёт большого понижения цены контракта: из максимальных 20 млн она запросила 9,9 млн рублей.

Крючков заверил, что разрабатываемая схема будет учитывать пожелания муниципалитетов. Исполнителю отправлены все опросные листы муниципальных образований, информация из государственного реестра размещения отходов. С 1 по 10 сентября предусмотрено согласование с 42 муниципалитетами. Территориальная схема – это схема мест размещения отходов. В ней будут отмечены существующие места складирования мусора, а также перспективные площадки. Будут указаны все свалки, контейнерные площадки, места временного хранения, пояснил Крючков.

Значение для простого жителя

После разработки и утверждения схемы будет проведён конкурс для определения регионального оператора по вывозу твёрдых бытовых отходов, их хранению и утилизации. Этим займётся уже региональное министерство ЖКХ. Схема будет использоваться для взаимодействия регионального оператора с местными перевозчиками.

«Стоимость услуги (вывоз мусора. – Авт.) для населения вырасти не должна. Мы увеличение тарифов не планируем, но этим вопросом будут заниматься минЖКХ и Служба по тарифам Иркутской области», – добавил Андрей Крючков.

С 1 января 2017 года в России запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, которые можно перерабатывать. Будет ли селективный сбор мусора внедрён в Иркутской области, пока не ясно. Приангарье не вошло в число пилотных регионов. Региональные постановления по введению раздельного сбора будут приняты в Республике Алтай, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Волго­градской, Томской и Кировской областях, а также Республике Татарстан.