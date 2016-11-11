+ добавить комментарий

Центростремительная сила воды

В посёлках Иркутского района на частные деньги реконструируют системы водоснабжения

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Частный капитал спасёт жилищно-коммунальное хозяйство от развала, обеспечив его необходимыми для модернизации и развития деньгами. Кажется, это утверждение давно стало аксиомой, к сожалению, далеко не всегда претворённой в жизнь. Есть, впрочем, и положительные примеры: в нескольких посёлках Иркутского района ООО «Ушаковская» уже третий год перестраивает систему централизованного водоснабжения, а где-то и вовсе создаёт её с нуля. Так, в марте 2015 года в Пивоварихе введена новая насосная станция, заменившая пять старых водонапорных башен, а в сентябре 2016 года в Дзержинске заработал комплекс водозаборных сооружений. «Сибирский энергетик» ознакомился с реальным примером того, о чём эксперты в отрасли постоянно говорят на круглых столах, конференциях и форумах.

Чистая статистика

Качество питьевой воды в посёлках Иркутского района ниже, чем можно было бы ожидать от территории на берегах Ангары. Об этом свидетельствует официальная статистика, которую в течение последних нескольких лет регулярно публикует региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Так, в 2013-м специалисты ведомства исследовали 6610 проб из разводящей водопроводной сети, взятых в точках постоянного контроля качества в 38 городах и районах, и выяснили, что 12,2% из них не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, а 2,8% – по микробиологическим. Их доля в Иркутском районе составила 41,6 и 6,9%. Если брать нецентрализованное водоснабжение, то на этой территории проверку на соответствие нормативам санитарно-химических показателей не прошли 59,4% проб. Основные загрязнители – магний, железо, марганец и нитраты. Есть и хорошая новость: ни по вирусологическим, ни по паразитологическим показателям отклонений не зафиксировано, нет и случаев нарушения радиационной безопасности.

Ситуация в 2014 году, если брать область целиком (данные по отдельным районам региональное управление Роспотребнадзора не приводит), ухудшилась: требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям не соответствовали 14% исследованных проб. С точки зрения микробиологии она особо не изменилась – проверку не прошли только 2,7% образцов. Улучшение последовало в 2015 году: несоответствие санитарно-химическим показателям выявили только в 8,7% случаев.

Однако по микробиологическим показателям нормативам не соответ­ствовали 3,4% проб питьевой воды. Речь о тех городах и посёлках, в которых есть водопровод – там, где отсутствуют системы централизованного водоснабжения, 4% проб не прошли проверку на микробиологию. В Иркутском районе их доля составила 10,2%. В тех его населённых пунктах, где осуществляется централизованное водоснабжение, 7,9% изученных в прошлом году проб не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а 40,7% – по санитарно-химическим.

По итогам проверок за девять месяцев 2016 года Иркутский район фигурирует только в перечне территорий, где в питьевой воде зафиксировано повышенное содержание химических загрязнителей. Превышение нормативов по микробиологическим показателям не зафиксировано, а в части нецентрализованных систем водоснабжения окрестности областного центра впервые за последние годы не попали в список неблагополучных территорий. Но делать однозначный оптимистичный вывод на основании статистики за девять месяцев, в которой учтены результаты исследований 1534 проб, пока рано.

Частное решение

«Основные причины ухудшения качества воды – отсутствие там, где это требуется, систем её подготовки и обеззараживания, отсутствие санитарной охраны водоисточников, – отметил начальник отдела водоснабжения ООО «Ушаковская» Василий Можаев, выступая в ходе научно-практической конференции на октябрьской выставке «Энергоэффективность. ЖКХ». – Кроме того, в зонах санитарной охраны не соблюдаются ограничительные мероприятия, они не огорожены и не спланированы, в их пределах ведётся какая-либо хозяйственная деятельность». К этому следует добавить физический износ и, в отдельных случаях, нарушение правил эксплуатации оборудования водозаборов и водопроводных сетей. Поскольку в посёлках по большей части развита частная застройка, свою лепту вносит и неконтролируемое бурение индивидуальных скважин канализационных септиков.

Перечисленные проблемы сохраняют свою актуальность и сегодня, но за то время, что «Ушаковская» работает в Иркутском районе, качество пить­евой воды в его населённых пунктах несколько улучшилось. В 2014 году компания приняла на свой баланс более 30 скважин в Пивоварихе, Дзержинске, Новолисихе, Патронах, Бурдаковке, Большой Речке и Сосновом Бору. На тот момент они были основными источниками водоснабжения этих населённых пунктов, причём 90% их не имели зон санитарной охраны. Где-то для их организации вовсе не было места. Отсутствовали лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения.

К решению существующих проблем подошли комплексно – два года назад компания разработала, а местная администрация утвердила программу «Развитие централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов Иркутского района». О том, какова её стратегическая цель, можно понять по названию, тактика заключается в выборе новых источников воды, приведении их в полное соответствие с требованиями законодательства, улучшении работы систем водоснабжения в посёлках. Программа рассчитана до 2019 года, финансирование, чей объём составляет 130 млн рублей (75 млн рублей уже израсходованы), – за счёт бюджетных средств и, по большей части, инвестиций самой «Ушаковской».

Пять к одному

Пример Пивоварихи показывает, что программа работает. Мы с собеседником «Сибирского энергетика» стоим возле новой насосной станции, построенной рядом со старой водонапорной башней по Дачной улице. «По посёлку рассредоточены ещё четыре башни, вон, кстати, одна из них. – Можаев указывает на виднеющееся в просвете между деревьями сооружение. – Все не соответствовали санитарным нормам. Мы выбрали существующий источник водоснабжения, расположенный в лесном массиве по Дачной как основной, привели его в соответствие законодательству, организовали централизованную систему водоснабжения с подачей воды населению от насосной станции второго подъёма, отказавшись от водонапорных башен». На источник водоснабжения получена основная часть разрешительной документации, в том числе санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии качества воды питьевым целям. Станцию запустили в марте 2015 года. В 2016 году для того, чтобы повысить надёжность работы источника водоснабжения посёлка, пробурили ещё одну скважину.

Внутри насосной станции, производительность которой составляет 700 кубометров в сутки, находятся два резервуара общим объёмом 120 кубов, предназначенные для накопления запаса воды для разбора в пиковые часы потребления. Здесь же смонтирована установка ультрафиолетового обеззараживания. Насосы – с частотным регулированием привода, их работой заведует автоматика. Дистанционно им можно задать любой режим. «Станция предполагает работу без постоянного присутствия персонала, – подчёркивает начальник отдела водоснабжения ООО «Ушаковская», касаясь сенсорной панели. – Мы можем задать на посёлок любое значение давления в сети».

Строительством нового источника водоснабжения работа в Пивоварихе не ограничилась. На участке сетей длиной 2,8 км – их общая протяжённость составляет 18 км, и они, как и водозабор, переданы компании в концессию – была проведена промывка, позволившая очистить трубы от скопившейся грязи. Такие же работы будут проводить и на других трубопроводах. Кроме того, началась борьба с неучтённым расходом.

Арифметика – наука точная: на нужды посёлка уходит 350 кубометров воды в сутки, в летние месяцы – до 800 кубов. При этом ежемесячно «мимо кассы» проходят около 2000 кубометров, летом – в полтора-два раза больше. «В денежном эквиваленте компания недополучает за год около полутора миллионов рублей только по Пивоварихе», – констатировал Можаев в докладе на выставке «Энергоэффективность. ЖКХ».

Для того чтобы как минимум снизить эти затраты, компания проверила потребителей на наличие приборов учёта и обязала тех, у кого нет счётчиков, смонтировать их. С той же целью в Пивоварихе установили три автоматизированные водоразборные колонки в антивандальных павильонах – цилиндрических конструкциях из прочной стали. Ещё две есть в Бурдаковке и Сосновом Бору. Доступ к ним осуществляется по обычным ключам-«таблеткам», чип в которых содержит информацию о предоплате, которую внёс потребитель. Тариф, к слову, составляет 53,61 рубля за кубометр и продержится на таком уровне до 30 июня 2017 года, а затем будет увеличен до 57,31 рубля.

Конечно, это существенно выше, чем в том же Иркутске (12,37 рубля за кубометр), но, во-первых, в областном центре сказывается эффект масштаба – чем больше общее потребление, тем ниже цена для отдельного потребителя, а во-вторых, город питается от поверхностного водозабора, эксплуатация которого обходится значительно дешевле. Кроме того, в тарифе для Пивоварихи, где живёт около 4 тысяч человек, учтена инвестиционная составляющая, необходимая для модернизации системы водоснабжения. Чрезмерной её точно не назовёшь – сроки окупаемости превышают десяток лет, что приемлемо для коммунальщиков, но не для чисто коммерческих фирм.

Единственный в своём роде на весь район

Для борьбы с неучтённым потреблением воды в Пивоварихе установили три автоматизированные колонки в антивандальных корпусах. Ещё две стоят в Бурдаковке и Сосновом Бору Автор фото: Егор Щербаков

Долгосрочный тариф в Дзержинске несколько ниже – 42,11 рубля за кубометр с перспективой увеличения во втором полугодии 2017 года до 45,05 рубля. Но и здесь были изысканы средства на модернизацию системы водоснабжения. Мероприятия предполагали строительство нового водозабора производительностью 1000 кубометров в сутки, насосной станции и водопроводных сетей. В сентябре 2016 года в эксплуатацию введён комплекс водопроводных сооружений на нужды Дзержинска и нового микрорайона Современник, который на участке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства возводит ООО «Гранд-Строй». Новую насосную станцию разместили на территории котельной Дзержинска, водозабор, работающий от двух скважин, расположен в низине рядом с Ушаковкой. Территория водозабора огорожена забором из профлиста, от калитки ведёт бетонированная дорожка к скважинам, к зданию учёта и переключения. На 2017 год запланировано озеленение территории. Источник водоснабжения соответствует всем санитарным нормам.

«Были сомнения в том, что они будут устойчиво функционировать – всё-таки рядом аэропорт, – уточняет Можаев. – Но подрядчик, который собирал автоматику, взял на себя обязательство: если радиосигнал не будет работать, он должен прокинуть по столбам провод для связи. Это не понадобилось».

Котельная, где расположена насос­ная станция, выглядит привычно – кирпичное здание, дымовая труба на заднем плане. Водозабор, в свою очередь, разместился в деревянном доме, к которому идут две трубы от скважин. Его территория обнесена забором из проф­листа, от калитки ведёт бетонированная дорожка. На 2017 год запланировано озеленение территории. «Это единственный водозабор в Иркутском районе, на который получены абсолютно все разрешительные документы», – подчёркивает собеседник «Сибирского энергетика». Его, как и насосную, оборудовали за счёт средств компании и платы за технологическое присоединение к сетям централизованного водоснабжения жилого комплекса «Со­временник», который ООО «Гранд-Строй» возводит неподалёку на участке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

Весь комплекс сооружений запустили в сентябре 2016 года. А в 2017 году предполагается запуск новой системы водоснабжения Большой Речки – единого водозабора взамен 11 водокачек и сетей протяжённостью 8,3 км. Затраты на строительство сетей составляют ­27 млн рублей, но, в отличие от других инициатив, в списке источников фигурирует областной бюджет – деньги заложены в целевой программе «Чистая вода».