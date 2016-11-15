Комплекс по переработке мусора установят на иркутском полигоне

С 1 января начнётся подготовка к сортированию отходов на иркутском полигоне ТБО, где предполагается разместить мусороперерабатывающий комплекс. Новых подходов к утилизируемым отходам требует вступающий в силу с нового года федеральный закон об утилизации и переработке отходов, уточнили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Подготовку к сортировке ТБО начнёт МУП «Спецавтохозяйство». На полигоне предполагается построить ангар для установки мусороперерабатывающего комплекса на площади около 600 кв. м и запустить несколько сортировочных линий. По словам начальника полигона Александра Расторгуева, это позволит увеличить объёмы обработки и продлить срок службы полигона. После этих нововведений там будут производить захоронение только органических отходов.

– Здесь полностью соблюдаются все технологии как по захоронению мусора, так и по хранению отходов, которые в перспективе можно использовать для вторичной переработки. Усиленно готовимся к сортировке, в ближайшее время этот комплекс будет поставлен, – сообщил вице-мэр Иркутска Иван Носков.

Однако частичную сортировку работники полигона уже проводят по инициативе МУП «Спецавтохозяйство»: отдельно складируются автомобильные покрышки и дерево. Это позволяет избежать образования огнеопасного газа метана, так как особенное внимание на полигоне уделяется пожарной безопасности. Также сюда свозят снег, убранный с улиц Иркутска. Отвал производится на специально отведённой площадке.

– Несколько лет назад я был на этом полигоне. Впечатление от той поездки разительно отличается от того, что я увидел сейчас. Это действительно современный полигон, в котором соблюдаются абсолютно все требования по экологичности и обработке отходов, – заключил заместитель председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Думы Иркутска Алексей Савельев.

Кроме того, по словам руководителя МУП «Спецавтохозяйство» Натальи Шуляшкиной, на полигоне имеется свободный участок площадью около 6 тыс. кв. м, который также можно использовать под захоронение отходов.