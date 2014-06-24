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Восточно-Сибирская правда
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ОАО «АЭХК» проводит аукцион (в электронной форме) по продаже недвижимого имущества
Имущественный комплекс «Профилакторий на 150 мест» с земельным участком
Адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 208, д.1
Площадь административного здания - 8 644кв.м.
Площадь объектов незавершенного строительства - 1 586,2 кв.м.
Площадь земельного участка -24 451 кв.м.
Движимое имущество – 92 объекта.
Разрешенная мощность 665 МВт.
Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, телефонная связь, электроснабжение.
Аукцион проводится 15 июля 2014 г. с 10 часов 00 минут московского времени
Номер электронной процедуры продажи - №АА00117.
Объект можно посмотреть на интернет-сервисах: Яндекс.Карты», «Карты Google», публичной кадастровой карте по координатам: 52.508814, 103.824628.
Начальная цена имущества 100 747 200 руб. с НДС.
Шаг аукциона 2 000 000 руб.
Размер задатка 11 000 000 руб.
Ознакомиться с документацией об аукционе можно по адресам:
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