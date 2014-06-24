Скопируйте код и вставьте в свой блог:

ОАО «АЭХК» проводит аукцион (в электронной форме) по продаже недвижимого имущества

Имущественный комплекс «Профилакторий на 150 мест» с земельным участком

Адрес: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 208, д.1

Площадь административного здания - 8 644кв.м.

Площадь объектов незавершенного строительства - 1 586,2 кв.м.

Площадь земельного участка -24 451 кв.м.

Движимое имущество – 92 объекта.

Разрешенная мощность 665 МВт.

Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, телефонная связь, электроснабжение.

Аукцион проводится 15 июля 2014 г. с 10 часов 00 минут московского времени

в электронной форме в соответствии с правилами электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

Номер электронной процедуры продажи - №АА00117.

Объект можно посмотреть на интернет-сервисах: Яндекс.Карты», «Карты Google», публичной кадастровой карте по координатам: 52.508814, 103.824628.

Начальная цена имущества 100 747 200 руб. с НДС.

Шаг аукциона 2 000 000 руб.

Размер задатка 11 000 000 руб.

Ознакомиться с документацией об аукционе можно по адресам:

www.rosatom.ru

www.aecc.ru

www.a-k-d.ru.

Контактная информация:

тел.: +7(3955) 59-17-30, 54-96-41

e-mail: kran@aecc.ru