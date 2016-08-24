+ добавить комментарий

Назначить крайнего

Муниципалитеты не получают своевременной поддержки от регионального правительства

Автор: Мария Серебрянникова

Правительство Иркутской области беспокоит степень готовности к зиме в некоторых муниципалитетах, и оно намерено с одной стороны помогать, а с другой жёстко спрашивать с глав местных администраций исполнения их обязанностей. Об этом говорит и губернатор Сергей Левченко, и заместитель председателя правительства Руслан Болотов. Вот только в некоторых районах и посёлках ситуация такова, что начальственные окрики вряд ли помогут. Ну а реальной помощи от области иногда удаётся допроситься только под угрозой объявления ЧС.

На прошлой неделе по инициативе мэров был отменён Региональный совет. Это событие никак нельзя назвать рядовым. Хотя бы потому, что обычно муниципалитеты не позволяют себе таким образом разговаривать с региональной властью, от которой зависит главное – сумма дотаций. На этот раз, однако, мэры потребовали перенести заседание на более поздний срок и предложили собственную повестку, по их мнению, более отвечающую актуальным задачам – будущему отопительному сезону, работе ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и Дорожной службы.

В правительстве поступок Ассоциации муниципальных образований охарактеризовали как «политический». Губернатор на последовавшей пресс-конференции даже назвал решение глав «всхлипом» и добавил, что «если это и называть конфликтом, то он мелкий». Сергей Левченко уверен, что достаточно много внимания уделяет мэрам и никогда ещё ни одному из них не отказал во встрече. Глава региона, кажется, не поверил, что мэров в самом деле не устроила повестка. На той же пресс-конференции он сказал, что мэрам просто не хочется отчитываться за свои провалы. «Я по-человечески понимаю, что не все мэры хотели бы публично говорить о своих недостатках. Но как губернатор я обязан требовать исполнения их обязательств по подготовке к зиме и выполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья», – заявил Сергей Левченко.

И всё-таки возникает вопрос: хорошо ли на самом деле в региональном правительстве знают ситуацию на местах, а самое главное – получают ли муниципалитеты адекватную помощь и поддержку?

Извините, ошибочка вышла

Например, прямо в день несостоявшегося Регсовета пресс-служба правительства распространила пресс-релиз о неудовлетворительной подготовке к отопительному сезону в некоторых муниципалитетах. Среди отстающих в пресс-релизе был назван город Иркутск. По данным ОГКУ «Аналитическая оперативно-диспетчерская служба ЖКХ Иркутской области», из 36 котельных в областном центре к зиме подготовлены только 50%. Тепловые насосные станции отремонтированы лишь на 52%, готовность насосных станций водопровода меньше 50%.

Очень скоро Ассоциация муниципальных образований области опубликовала подробный ответ, в котором, в частности, приводились совсем другие цифры. «В Иркутске подготовка к отопительному сезону проходит эффективнее показателей прошлого года. Из 36 котельных полностью подготовлены к работе в отопительном сезоне 20 объектов теплоснабжения, тепловые сети подготовлены на 99,9 процента, центральные тепловые пункты на 80 процентов, тепловые насосные станции на 75 процентов», – говорится в нём.

На недоумение журналистов по поводу таких серьёзных расхождений Сергей Левченко ответил, что подготовка к зиме – процесс длительный. При составлении пресс-релиза об этом, наверное, забыли, вот и предоставили данные начала августа. То ли аналитическая оперативно-диспетчерская служба ЖКХ так работает, то ли министерство не очень-то знает, что происходит в муниципалитетах, если в публичных «отповедях» Серого дома вдруг возникают такие нелепые ошибки.

«Конечно, мы делали городу внушение, чтобы такого не было. Время идёт, и я вижу, что были предприняты определённые шаги и сейчас идёт оформление большого количества актов приёмки», – то ли похвалил, то ли пожурил губернатор муниципальные власти.

Чрезвычайная ситуация на Маме

Прошлый отопительный сезон в Вихоревке был практически сорван. Но областное правительство, опять же, реагирует на ситуацию на удивление спокойно Автор фото: Николай БРИЛЬ

На самом деле Иркутск – самая благополучная территория. А вот в Мамско-Чуйском районе уже полмесяца как объявлена чрезвычайная ситуация, которую пока решено продлить до конца недели. Режим ЧС пришлось вводить из-за срыва сроков северного завоза, который должен быть завершён в конце августа. Однако региональное правительство не спешит объявлять об этом. Оно и понятно – кому нужны сообщения о чрезвычайных ситуациях во время предвыборной кампании?

В пять посёлков Мамско-Чуйского района до конца лета нужно завезти 25,6 тысячи тонн угля. Ещё 3 тыс. тонн идут по отдельной программе для отопления социальных объектов. Между тем пока отгружено всего 8,7 тысячи тонн. Причём даже эту часть не удалось привезти без происшествий. Часть угля «сгорела» в пути, и сейчас с этой ситуацией разбираются контролирующие органы.

Понятно, что критической ситуация стала не сразу, и в правительстве знали о существующем положении дел. Ещё 22 июля на сайте областной администрации был размещён пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что отгрузка угля в Мамско-Чуйском районе даже не начата, а 26 июля губернатор взял ситуацию под свой личный контроль. Но почти целый месяц после этого ничего не происходило в публичном пространстве. Ситуация разрешилась только на прошлой неделе, примерно в те же дни, когда мэры не явились на Регсовет. Впрочем, это может быть просто совпадением. Достоверно известно только, что мэр Мамско-Чуйского района в то время полетел в Иркутск «бить во все колокола, ведь в районе ЧС», по выражению депутата местной Думы.

По большому счёту, ничего неожиданного в такой ситуации нет. Район глубоко дотационный, коммунальные предприятия в долгах, как в шелках. Поэтому, когда в районе приняли решение закупить топливо на 88,4 млн рублей и отправили первый транш компании-поставщику в размере 44 млн рублей, то при переводе этой суммы почти половину средств моментально взыскали налоговые органы в качестве уплаты за долги заказчика. И тут узел затянулся на шее района – поставщик угля не получил деньги и не смог выполнить обязательства по доставке топлива. Коммунальная компания, которая уже год обслуживает посёлки Мамско-Чуйского района, успела накопить крупные долги перед ресурсоснабжающими организациями и долги по зарплате перед сотрудниками.

Пока разбирались с поставщиками, упала вода на участке Усть-Кут – Киренск. Она и так второй год держится на критически низком уровне. Из-за этого растёт стоимость доставки топлива. На Маму привезти уголь можно только по воде, однако из-за спада уровня Лены баржи приходится загружать лишь наполовину, а то и на 30%. Соответственно, требуется либо в два раза увеличить транспортные расходы, либо перейти на маломерные суда. Вот и рассудите, мог ли северный дотационный район самостоятельно справиться с такой ситуацией? В правительстве заявили, что «деньги на приобретение топлива были использованы нецелевым образом», «причиной неудовлетворительной подготовки к зиме стал человеческий фактор».

В общем, крайний был благополучно найден. Но ему помогли и выделили 12 тысяч тонн угля из аварийно-технического запаса. Этого, конечно, не хватает. Но что-нибудь придумают. Может быть, у соседей позаимствуют. Главное, что первая отгрузка уже пошла, завершить завоз планируется в течение августа.

В Мамско-Чуйском районе находятся пять посёлков, которые отапливаются 13 теплоисточниками. При этом нужно учитывать, что район совершенно не приспособлен к печному отоплению. Иного способа завезти топливо, кроме речного транспорта, не существует. Зимник встаёт только в январе, и тогда можно доставить груз через Таксимо и Бодайбо. Однако до января ведь тоже нужно дожить, а отопительный сезон на Маме начинается в середине сентября.

– У нас была серьёзная ситуация, – говорит депутат местной Думы. – Но мне интересна позиция министерства жилищного хозяйства. Реакция очень спокойная. Обычно в таких случаях приезжают и министры, и специалисты из министерства. А нынче в район никто не приехал, не посмотрел, как у нас идёт подготовка к зиме, даже когда чрезвычайное положение было объявлено.

Кропоткин не «как все»

В Бодайбинском районе навигация уже закончилась. Уголь привезён, без топлива остаётся только посёлок Кропоткин. По воде осуществить северный завоз уже нельзя –местные власти упустили момент, когда это можно было сделать по гидрологическим условиям, вовремя не договорившись с Верхнеленским речным пароходством. Сейчас прорабатывается другой маршрут доставки топлива – через железнодорожную станцию Таксимо в Бурятии и далее грузовым автомобильным транспортом до Бодайбо и Кропоткина.

На сегодня в Кропоткин завезено 150 тысяч тонн топлива для социальных объектов. Это зона ответственности администрации района, и она свои обязательства выполнила. А вот жилищный комплекс пока углём не обеспечен совсем. В Верхне-Ленском речном пароходстве констатируют: «Мы предлагали главе муниципалитета подавать заявку, пока ещё было время. Он этого не сделал. В чём причина – мы не знаем».

– Глава говорил, что у него нет на это денег, – комментируют ситуацию в районной администрации. – Но им было выделено в начале года 12 млн рублей, которые предполагалось потратить на отопительный сезон 2016-2017 годов. Пока их не пропесочили в министерстве в июле, они не шевелились.

Очевидно, пропесочили Кропоткин слишком поздно, потому что единственным эффектом от этого мероприятия стало освоение транспортной схемы от Черемхова по железной дороге до станции Таксимо, а дальше автомобильным транспортом. Это не самый оптимальный вариант. Таксимо находится в 220 километрах от Бодайбо. Причём добираться до города нужно по грунтовой дороге отвратительного качества. От Бодайбо до Кропоткина – ещё 136 километров такой же грунтовки. Машины на такой трассе быстро ломаются и изнашиваются. В стоимость топлива приходится закладывать не только расходы на бензин, но и дополнительные работы по разгрузке и погрузке угля.

– Одно могу сказать: это нерентабельно, – констатирует депутат думы Бодайбо Андрей Серокуров.

– Мы объявили восемь аукционов, пока они находятся в стадии розыгрыша, – гнёт свою линию глава посёлка Кропоткин Владимир Данилов. – Угрозы срыва отопительного сезона нет, у нас потребность 4170 тонн. Имеется остаток 700 тонн. При этом 3,5 тыс. тонн ожидаем, из них 2 тыс. нам выделено из аварийно-технического запаса области и 1,5 тыс. мы покупаем сами.

В заключение остаётся добавить, что в прошлом году в это время уголь для Кропоткина уже лежал в Бодайбо.

Балахнинское муниципальное образование в том же Бодайбинском районе с северным завозом и с подготовкой к зиме вполне даже справляется. Уголь для Балахнинского уже лежит на складе в Бодайбо. Его начали небольшими партиями возить в посёлок. В этом году проводят ремонт аварийного участка теплотрассы, на который выделено 1,9 млн рублей, 200 тыс. – софинансирование из местного бюджета.

В благополучном Балахнинском осталось всего 40% изношенных сетей. В этом году делали заявку на приобретение фронтального погрузчика для обслуживания котельных. Область денег не дала, но мэр района пообещал решить проблему.

Проблемы в Балахнинском, конечно, есть. Например, неплатежи населения за тепло перед ресурсоснабжающим предприятием копятся с 2010 года и составляют около 12 млн рублей. Подаются иски, суды выносят постановления, но взыскание идёт плохо – не хватает судебных приставов. Ресурсоснабжающая организация держится, можно сказать, на собственном энтузиазме.

– Стоит вопрос о передаче всех котельных в концессию, – рассказывает глава администрации Виталий Путырский. – Готовится концессионное соглашение. Предложения к нам уже поступили от местного бодайбинского предприятия. Сейчас передача объектов ЖКХ в концессию идёт по всей стране, такова политика правительства. Думаю, нам будет легче жить, потому что там чётко прописано, кто за что отвечает. Сегодня всё повешено на меня, и не дай Бог что-то случится. В концессионном соглашении ответственность будет распределена по-другому, и прокуратура будет иначе реагировать, и долги предприятия сами будут взыскивать. Надеюсь, что до Нового года мы закончим рассматривать документы, и после декабря новое предприятие войдёт в концессию.

Вихоревский тупик

Вода на Севере второй год держится на критически низком уровне. Из-за этого растёт стоимость доставки топлива Автор фото: из архива «ВСП»

Критическая ситуация сложилась в городе Вихоревка Братского района. Федеральный закон позволяет отключать горячее водоснабжение не более чем на две недели во время проведения ремонтных работ. В Вихоревке жители сидят без горячей воды всё лето. Причём прошлый отопительный сезон был практически сорван. Но областное правительство, опять же, реагирует на ситуацию на удивление спокойно.

«Облжилкомхоз», в ведении которого был топливный комплекс Вихоревки, обанкротился. После этого здесь создали новую компанию – «Вихоревское управление». Старое предприятие не ремонтировало сети, новому это делать было не на что. Когда грянули январские морозы, часть коммуникаций вышла из строя.

В этом году ситуация с подготовкой к отопительному сезону повторяется. Котельную заморозили ещё весной, а жители остались без горячей воды. Из министерства жилищной политики Иркутской области на ремонт котельной и сетей выделили 15,9 млн рублей из областного бюджета и 3,4 млн – из местного. На самый опасный в плане аварий участок сетей брошено 1,8 млн рублей областных денег и 255 тысяч – местных. Но это капля в море, если учесть, что износ сетей по данным администрации составляет 75%. Например, когда стали ремонтировать котлы, вскрылось, что фундамент котельной лопнул и требуется ещё 6-7 млн рублей.

– На мой взгляд, здесь, чтобы капитально отремонтировать комплекс, необходимо порядка 70 миллионов. Но будем укладываться в эти средства. Я попросил помощи и поддержки дополнительной у области. Этот вопрос решается, – рассказывал недавно телекомпании БСТ мэр Братского района Алексей Баловнев.

Очевидно, что с областной властью этот вопрос не решили. Теперь в администрации города все надежды возлагают на красноярскую компанию ООО «Тепловые сети», которая зашла в город месяц назад и намеревается взять теплоисточник и сети в концессию на 15 лет. Компания имеет хорошую базу в Красноярске и уже год работает в порту Байкал Слюдянского района.

Торги уже прошли, ООО «Тепловые сети» стало победителем, но поступила жалоба в ФАС. Пока рассматривается жалоба, компания работает по месячным договорам. Похоже, планы у красноярцев серьёзные, в течение 15 лет они планируют вложить в жилищно-коммунальное хозяйство Вихоревки около 400 млн рублей. Говорят, что меньше не получится, потому что, по их данным, износ сетей на сегодня составляет 95%. В день приходится ликвидировать по 12 аварий.

– Чтобы довести оборудование до такого состояния, нужно было годами вообще ничего не вкладывать, – говорит представитель красноярской компании. – Анализ проведён, потребуются колоссальные вложения. Но мы готовы к этому, мы хотим здесь работать. В котельной нет никаких датчиков, расходомеров. Всё нужно покупать и ставить. Пока будем запускаться вслепую, потому что городу нужно тепло.

Отремонтировать котельную подрядчики обещают до 15 сентября, чтобы вовремя начать отопительный сезон. А вот горячую воду грозятся дать 25 августа. Кажется, ждать осталось совсем немного.

Что такое ЖКХ по-иркутски, соседи уже успели почувствовать. Например, управляющие компании за месяц умудрились накопить долги перед ООО «Тепловые сети». Кроме того, они упорно не заключают договора на ресурсоснабжение.

– У нас в Красноярском крае, как только кто-то начисляет плату за ресурс без договора с ресурсоснабжающей организацией, прокуратура моментально начинает реагировать, – говорят в представительстве компании. – А за сбор денег с населения отдел по борьбе с экономическими преступлениями возбудил бы уголовное дело. Я не знаю, что здесь, в Иркутской области, происходит. Мы работаем больше месяца, и нам ни одной копейки управляющие компании не перечислили. До сих пор живём и начинаем выплачивать зарплату за счёт собственных средств. Есть ведь силовые структуры, административный ресурс, жилищная инспекция, наконец, министерство ЖКХ, которые должны следить за ситуацией. Но почему-то никто не может навести порядок. Мы широко раскрытыми глазами смотрим на то, что здесь происходит. Мне кажется, многое просто тянет на уголовное дело.

Сегодня вихоревская администрация направила в прокуратуру информацию о задолженности управляющих компаний перед предыдущей ресурсоснабжающей организацией и уже перед новой.

Между тем красноярская компания готовит обоснование экономически эффективного тарифа. Тариф будет расти. А как иначе, ведь за всё нужно платить. Это только перед выборами можно обещать «прекратить беспредел с тарифами». А когда доходит до дела, жители оказываются один на один с суровой экономической действительностью. Правительство области, собственно, и не должно платить за население. Да никто этого и не ждёт. Но вот проследить, чтобы топливо завозилось по оптимальным схемам, чтобы управляющие компании не воровали, чтобы северный завоз осуществлялся не в режиме ЧС, наверное, можно и нужно. И самное главное, сделать это нужно своевременно, чтобы не оплачивать неэффективные схемы из областного бюджета.

Только для этого необходимо на самом деле общаться с главами муниципалитетов, вникать в их проблемы. Им сегодня и правда нелегко приходится, и у них есть все основания для тревоги. Тяжкий груз накопленных проблем не даёт отдельным муниципалитетам справиться с вопросами подготовки к зиме самостоятельно. Однако губернатор публично взял покровительственный тон и намерен жёстко требовать с мэров исполнения обязательств. Очевидно, в этом случае главное – назначить крайнего, на которого можно свалить всю вину и за срыв отопительного сезона, и за рост тарифов, и за многое другое. Эта задача выполнена. Жаль, что жить от этого легче не станет.