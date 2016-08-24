+ добавить комментарий

Инертный газ

При новом губернаторе газификация Иркутской области остаётся мечтой

Автор: Антон Светлов

Полномасштабная газификация Иркутской области, по всей видимости, отменяется. О десятках миллиардов кубометров, которые мог бы потреблять регион, речи нет – скорректированная генеральная схема газоснабжения и газификации региона, которую в декабре 2015 года утвердил губернатор Сергей Левченко, не содержит «вопросы о сроках реализации, задачах и целевых показателях». Использование природного сырья в бытовых целях, по словам самого главы региона, «неинтересно» ПАО «Газпром», при действующих ценах перевод угольных электростанций на него не имеет смысла, а для снабжения промышленных предприятий необходимо строительство трубопровода по югу региона. Последний хоть и включён в перечень объектов, необходимых для поставок газа в Китай, но компания-монополист явно не намерена строить его в ближайшее время.

Масштабная газификация для Иркутской области, несмотря на заявления региональных чиновников, не выходит за границы далёкой перспективы Автор фото: Из архива "ВСП"

Первоначальный вариант генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области, представленный ещё в 2005 году, предполагал, что за 15 лет потребление голубого топлива в регионе достигнет 4,6–5,1 млрд кубометров в год. Газификация должна была охватить 899 населённых пунктов, в которых проживает 2,1 млн человек, а её уровень должен составить 82,1%. В силу ряда причин, по большей части объективных, реализовать это не удалось. В настоящее время, по данным ПАО «Газпром», уровень газификации области природным сырьём составляет 8,1% при среднем российском показателе 66,2%. На­дежда на его повышение, как и десять лет назад, связывается с главным активом компании в регионе – Ковыктинским газоконденсатным месторождением, который должен стать одним из двух источников наполнения трубопровода «Сила Сибири».

«Газпрому» неинтересно»

В декабре 2015 года действующий губернатор Иркутской области Сергей Левченко утверждает корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации региона, которая, по его словам, «содержит в себе те тенденции, которые мы нарабатываем с «Газпромом». Как отмечают в областном министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта, этот документ «служит основой для перспективного планирования и составления программ газификации» в будущем, однако в нём не рассматриваются «вопросы о сроках реализации, задачах и целевых показателях». Тем не менее в рамках генеральной схемы подготовлена стратегия освоения ресурсов углеводородного сырья для газоснабжения Иркутской области, которая предусматривает создание четырёх центров добычи. Основой для южного должны стать Ковыктинское, Чиканское и Атовское месторождения. В рамках Братского центра предполагается полномасштабная разработка одноимённого газоконденсатного месторождения, сырьё с которого будет использовано для снабжения Братского индустриального узла. База для Усть-Кутско-Киренского центра – Марковское, Дулисьминское и Ярактинское нефтегазоконденсатные месторождения, чьи ресурсы, по стратегии, должны быть востребованы потребителями Усть-Кутского, Киренского, Мамско-Чуйского и Бодайбинского районов. Создание северного центра газодобычи связано с разработкой Верхнечонского месторождения с вовлечением Вакунайского и участков, расположенных на границе с Якутией.

Фактически же об их освоении речи не идёт. Сравнительно небольшой объём газа с Братского месторождения используют две котельные, одна из которых заработала в декабре 2009 года, а другая была запущена в сентябре 2015 года ещё до губернаторских выборов. Ещё меньше уходит на нужды автотранс­порта и отдельных жителей города и расположенного неподалёку посёлка Зяба. Топливо с Ковыкты в небольших количествах потребляют в Жигалове. Газификацию ради бытовых нужд сам Левченко признал невыгодной в послании о положении дел в Иркутской области в 2015 году и основных направлениях государственной политики на 2016 год. Ещё раньше, на январской пресс-конференции, он отметил, что «это «Газпрому» неинтересно». «Даже если мы будем газифицировать всю Иркутскую область за исключением Ангарска (потому что Ангарск, как вы знаете, на бытовом газе), то это даже не достигает 2 млрд кубометров в год, – добавил губернатора. – Здесь должна быть экономическая подоплёка. Второй вопрос касается газификации энергетики. При сегодняшней конъюнктуре цена на электроэнергию и тепло вырастет. Сегодняшним владельцам энергетики гораздо выгоднее потреблять свой собственный уголь. И по всей России опыт уже сформировался: как только переходят на газ, стоимость возрастает».

Топить ассигнациями

Действительно, в качестве топлива для больших тепловых электростанций природный газ может быть конкурентом местному углю только в том случае, если его цена будет в два с половиной раза ниже той, на которой настаивает «Газпром». Один из собеседников «ВСП», знакомых с ситуацией, замечает, что «перевод существующей угольной энергетики на газ – бесполезное занятие». Альтернативой для энергетиков может послужить добыча собственного сырья, но её потенциальные объёмы не так велики, чтобы изменить топливный баланс. Но экономические соображения не помешали губернатору во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 6 апреля 2016 года, заявить о том, что теплоснабжение одного из самых проблемных городов Иркутской области – Байкальска – обеспечат за счёт газа. Речь при этом идёт не о природном сырье, а об ещё более дорогом – сжиженном.

В схеме теплоснабжения города, принятой в начале 2014 года, этот вариант даже не был указан: с учётом средней цены на сжиженный природный газ себестоимость выработки тепла превысила бы 3000 рублей за гигакалорию. Чтобы избежать резкого роста тарифа для байкальчан, пришлось бы ежегодно тратить 600–800 млн рублей из областного бюджета на дотации. Об идее использования сжиженного природного газа вновь вспомнили летом 2014 года – предполагалось, что его будет поставлять ООО «Иркутская нефтяная компания» с будущего завода в Усть-Куте, – но в дальнейшем от неё отказались: с учётом цены доставки стоимость гигакалории составила бы уже 3500 рублей. К тому же в Иркутской области ещё нет самого производства, которое выпускало бы сжиженный природный газ.

По словам губернатора, «Газпром» рассматривает возможность создания завода на Саянской промышленной площадке, чья мощность в перспективе может составить 5 млн тонн, однако в перечне СПГ-проектов, официально опубликованных компанией, он не значится. Ближайшее предприятие, которое планирует построить «Газпром», будет располагаться в районе Владивостока. Схема газопровода «Сила Сибири», в свою очередь, предполагает создание перерабатывающего производства в Амурской области. Как бы то ни было, вопрос использования сжиженного природного газа для новой котельной в Байкальске остаётся открытым. Город по-прежнему отапливают несколько котлов ТЭЦ закрывшегося Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые капитально не ремонтировали с шестидесятых годов. Их эксплуатация не только затратна для областного бюджета, за чей счёт покрывают затраты на существенно возросший расход топлива, но и рискованна с точки зрения бесперебойного теплоснабжения.

Плюс-минус пять лет

Перспективным направлением остаётся использование природного газа для нужд промышленных предприятий. В числе возможных потребителей – АО «Саянскхимпласт», в 2016 году уже вынужденное почти на пять месяцев приостановить производство из-за аварии на Ангарском заводе полимеров, единственном поставщике этилена. В этот же список входят предприятия Ангарска и Усолья-Сибирского. Но для того чтобы они получили сырьё, нужен газопровод. Трубу по маршруту Ковыкта – Саянск – Иркутск в прошлом году пре­дусмотрели в плане строительства инфраструктуры для поставок газа в Китай, который утвердило правительство России. Есть она и на иллюстрирующей Восточную газовую программу схеме, которая обнародована на официальном сайте «Газпрома», но там нет ни слова о сроках реализации проекта. «Сейчас мы ведём переговоры, чтобы начать её не с 2022 года, когда Ковыктинское месторождение распечатают для нужд «Силы Сибири», а уже с 2017 года, – утверждал Левченко в послании о положении дел в Иркутской области. – Регион подтверждает своё участие и будет способствовать привлечению инвесторов в софинансирование строительства газопровода. Могу вам сообщить, что предварительные договорённости на этот счёт уже есть, и это предложение поддержано главой государства». О том же, по информации пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области, речь шла и на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 8 июня, которая проходила за закрытыми дверями.

Тем временем к апрелю нынешнего года на Ковыктинском месторождении была только завершена сейсморазведка. До 2018 года, сообщает «Газпром», на одном из его участков создадут семь разведочных скважин, а на другом начнут бурить ещё четыре. Начать промышленную разработку Ковыкты, как и прежде, планируют в 2022 году. Так что обещанного газа крупным предприятиям Иркутской области ждать ещё как минимум шесть лет. При условии, что трубу всё-таки начнут строить в 2017 году, до наступления которого остаётся четыре месяца с небольшим.