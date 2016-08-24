+ добавить комментарий

Размороженные тарифы

Сергей Левченко выполнил свои обещания с точностью до наоборот

Автор: Светлана Торопова

Перед началом своей карьеры губернатора Сергей Левченко щедро раздавал обещания: назначить надбавки для бюджетников, добиться для всех жителей Иркутской области государственного софинансирования платы за капремонт, снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. «Остановить ценовой и тарифный беспредел» – такое обещание значилось первым номером в предвыборной программе Левченко.

Претендент на высокую должность был полон негодования по поводу того, с какими тяготами жизни приходится сталкиваться землякам. «Цены и тарифы неудержимо рвутся вверх и сильно бьют по низким доходам большинства населения, – чеканил в своей программе будущий глава региона. – Настало время на федеральном и региональном уровнях ввести регулирование социально значимых цен на товары широкого потребления, услуги и тарифы на коммунальные услуги. В Иркутской области требуется законодательно закрепить порядок установления допустимых цен и тарифов для населения». В числе других первоочередных мер кандидат обещал предусмотреть механизмы по «снижению тарифов на коммунальные услуги».

В доказательство серьёзности намерений опубликовал на своей странице в Фейсбуке о принципах своей работы. «Наша команда, в которую вошли лучшие представители научных кругов и практики со всего региона, закончила работу над предвыборной программой, которую я твёрдо намерен воплощать в жизнь, если наши избиратели предпочтут чёткий и понятный путь развития вместо расплывчатых деклараций, – не скупится на эпитеты кандидат. – Мы открыты для дискуссий и предложений. Все разумные доводы, которые в результате приведут к улучшению жизни большинства жителей области, будут рассмотрены и при необходимости включены в программу. Этот документ не только для меня – он в первую очередь для вас».

Жаль, что тогда кандидат не рассказал, как вместе с учёными и «практиками со всего региона» он собирается выполнять данные обещания. На момент публикации программы (начало сентября 2015 года) в Иркутской области действовал мораторий на повышение тарифов ЖКХ, который должен был закончиться в июле 2017 года.

Возможно, будущий глава региона не знал о том, что предыдущая администрация уже заморозила тарифы ЖКХ на два года. Или знал, но всё равно решил использовать благодатную тему тарифов ЖКХ для собственного пиара. Какой бы ни была причина, но, давая обещания добиться снижения тарифов ЖКХ, Сергей Левченко обрёк себя на необходимость лукавить.

После избрания на пост губернатора речи на тему тарифов ЖКХ из уст Сергея Левченко становятся всё менее категоричными и всё более абстрактными. На пресс-конференции сразу после избрания губернатор аккуратно сообщает, что собирается продолжать политику сдерживания роста тарифов ЖКХ: «Надо постараться расширить сферу переговоров, найти варианты, чтобы ресурсоснабжающие организации согласились не повышать тарифы». Как раз к этому времени ресурсосберегающие организации и заморозили тарифы для населения. Для чего ещё потребовалось расширять сферу переговоров и находить варианты, так и осталось за рамками речи главы области.

Предельно конкретно свою новую позицию глава региона сформулировал не далее чем через два месяца после избрания. Чуть освоившись в Сером доме, первым делом Сергей Левченко сделал прямо противоположное тому, о чём обещал людям. В ноябре прошлого года мораторий на повышение тарифов был отменён. По распоряжению губернатора стоимость услуг ЖКХ увеличилась в среднем на 8,4%. Во второй раз своё одобрение на увеличение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства он дал в июле 2016 года. Тарифы выросли в среднем на 4%. Вот так с точностью до наоборот Левченко выполнил свои предвыборные обе­щания.

Логики событиям не добавляют раздвоение личности Левченко – губернатора и Левченко – лидера иркутских коммунистов. Уже после разморозки тарифов и повышения цен в феврале нынешнего года на сайте иркутского отделения КПРФ были опубликованы лозунги всероссийской акции протеста с критикой властей за повышение тарифов и требованием создать правительство народного доверия. То есть Левченко как первый секретарь иркутского обкома КПРФ выразил протест самому же себе за то, что Левченко – глава Иркутской области допустил рост цен за «коммуналку». Что в итоге? Сам людям пообещал. Сам не выполнил. Сам себе выразил протест.