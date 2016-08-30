Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 30 августа 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Ремонт на финишной прямой

Автор: Мария Серебренникова

Комплексный ремонт улицы Розы Люксембург в областном центре будет завершён до пятого сентября. Об этом сообщил подрядчик вице-мэру Иркутска Ивану Носкову в ходе очередной выездной проверки качества выполняемых работ. Работы на объекте выполняет ООО «Горсвет».

Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна составляет 12 700 квадратных метров. Здесь кладут двухслойный асфальт от дома № 273а до 21-го Советского переулка. В районе конечной остановки ново-ленинских автобусов рабочие расширяют проезжую часть, переносят световые опоры и светофорные объекты: оборудуют отдельную полосу для поворота направо в сторону станции Горка, предусмотрена также дополнительная полоса для поворота автобусов налево – на стоянку. Площадку для стоянки также заасфальтируют – для этого подрядчик дополнительно завёз отсыпной материал, поскольку потребуется дополнительная засыпка грунтовых вод, наличие которых не обозначил проектировщик. 

По просьбам местных жителей здесь будет сделано несколько тротуаров, в том числе новых. Все они будут выполнены в соответствии с программой доступности среды для маломобильных групп населения.

«Ремонт дорожного полотна и расширение проезжей части здесь были необходимы давно, – отметил Иван Носков. – Ежедневно на улице Розы Люксембург скапливались пробки из-за того, что пассажирским автобусам нужно как-то свернуть на стоянку через встречный поток транспорта и всем остальным участникам дорожного движения приходилось их ждать. Теперь эта проблема будет решена, и количество пробок в микрорайоне, безусловно, сократится».

Помимо этого в Ленинском районе в нынешнем году отремонтируют наиболее изношенные участки объездной дороги, улиц Трактовой, Олега Кошевого, Полярной, Генерала Доватора, а также кольцо в районе остановки «Узловая». Уже полностью завершены работы на дороге, ведущей на станцию Батарейная, а также на проезде Шишкина в Иркутске-2.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Проблемы и решения

Ремонт на финишной прямой

Комплексный ремонт улицы Розы Люксембург в областном центре будет завершён до пятого сентября. Об этом сообщил подрядчик вице-мэру Иркутска Ивану Носкову в ходе очередной выездной проверки качества выполняемых работ. Работы на объекте выполняет ООО «Горсвет»...

30.08.2016, Губерния
Проблемы и решения

Сквер вместо автомойки

На прошлой неделе в микрорайоне Университетский городская администрация с помощью подрядной организации занималась сносом самовольного строения общей площадью около 500 квадратных метров. ...

16.08.2016, Губерния
Проблемы и решения

Работа над ошибками

Избежать мошенничества недобросовестных управляющих компаний поможет реестр службы государственного жилищного надзора

11 674 многоквартирных дома, расположенных на территории Иркутской области, внесены в реестр региональной службы государственного жилищного надзора...

09.08.2016, Губерния
Проблемы и решения

Таёжный надзор

В регионе началась межведомственная операция «Лесовоз»

Межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз» стартовало на территории Иркутской области. Задачами операции являются обеспечение охраны лесов от незаконных рубок...

02.08.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Адреса и телефоны техникумов на интернет ресурсе

электро багги аренда

КВВГЭнг-LS-Т 19х6 цены

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний