Ремонт на финишной прямой

Автор: Мария Серебренникова

Комплексный ремонт улицы Розы Люксембург в областном центре будет завершён до пятого сентября. Об этом сообщил подрядчик вице-мэру Иркутска Ивану Носкову в ходе очередной выездной проверки качества выполняемых работ. Работы на объекте выполняет ООО «Горсвет».

Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна составляет 12 700 квадратных метров. Здесь кладут двухслойный асфальт от дома № 273а до 21-го Советского переулка. В районе конечной остановки ново-ленинских автобусов рабочие расширяют проезжую часть, переносят световые опоры и светофорные объекты: оборудуют отдельную полосу для поворота направо в сторону станции Горка, предусмотрена также дополнительная полоса для поворота автобусов налево – на стоянку. Площадку для стоянки также заасфальтируют – для этого подрядчик дополнительно завёз отсыпной материал, поскольку потребуется дополнительная засыпка грунтовых вод, наличие которых не обозначил проектировщик.

По просьбам местных жителей здесь будет сделано несколько тротуаров, в том числе новых. Все они будут выполнены в соответствии с программой доступности среды для маломобильных групп населения.

«Ремонт дорожного полотна и расширение проезжей части здесь были необходимы давно, – отметил Иван Носков. – Ежедневно на улице Розы Люксембург скапливались пробки из-за того, что пассажирским автобусам нужно как-то свернуть на стоянку через встречный поток транспорта и всем остальным участникам дорожного движения приходилось их ждать. Теперь эта проблема будет решена, и количество пробок в микрорайоне, безусловно, сократится».

Помимо этого в Ленинском районе в нынешнем году отремонтируют наиболее изношенные участки объездной дороги, улиц Трактовой, Олега Кошевого, Полярной, Генерала Доватора, а также кольцо в районе остановки «Узловая». Уже полностью завершены работы на дороге, ведущей на станцию Батарейная, а также на проезде Шишкина в Иркутске-2.