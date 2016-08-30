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Губерния: 30 августа 2016

Экономика

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Городская казна пополнилась

Автор: Ольга Алексеева

Бюджет Иркутска на 2016 год увеличен на 1,5 миллиарда рублей. Такое решение принято на заседании Думы города. Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, корректировка бюджета связана с увеличением целевых поступлений, в число которых входит областной бюджетный кредит 200 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт дорог.

Субсидии из федерального бюджета в объёме 1,3 миллиарда рублей будут использованы на строительство школы в 6-м микрорайоне Ново-Ленино, реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Ангары, реализацию мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов.

По итогам изменений расходная часть бюджета Иркутска на 2016 год составит 15,7 миллиарда рублей, доходная часть – 14,6 миллиарда.

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