Комплексное решение

Автор: Использованы материалы ИА «Сибирские новости»

Оптово-распределительный центр будет создан на базе ОАО «Искра», 100% акций которого находится в собственности области. Общая площадь под ОРЦ займёт 19 га.

Как пояснил на пресс-конференции в понедельник министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, центр должен связать поставщиков и покупателей, будет способствовать приобретению продукции у всех сельскохозтоваропроизводителей, осуществлять первичную переработку, упаковку и дальнейшую реализацию в магазины области. В течение нескольких месяцев минсельхоз региона изучал опыт других регионов по созданию ОРЦ. Создание такого комплекса, считает Сумароков, позволит товаропроизводителям активнее участвовать в госзакупках, выходить на новые рынки сбыта, в том числе в крупные сетевые магазины Иркутской области, соседние регионы, и поставлять продукцию на экспорт.

Также на базе центра должны находиться подразделения Россельхознадзора и ветеринарной службы, которые будут осуществлять контроль за качеством продукции. Будет предусмотрена и инфраструктура для транспортных компаний, склады категории A, B, C с подъездными путями, построят гостиницы, кафе для удобства водителей.