+ добавить комментарий

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Конкурент: 30 августа 2016

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Высокие скорости Малого Моря

Специалисты Tele2 проверили качество связи в бухтах южного побережья Байкала

Автор: Марина БЕЛЯЕВА

Открытый драйв-тест в популярных у туристов бухтах южного побережья Байкала состоялся на прошлой неделе. Его провели специалисты мобильного оператора Tele2 совместно с журналистами иркутских СМИ. Результаты порадовали: сигнал устойчивый, скорости мобильного интернета высокие. А замер на берегу Куркутского залива показал близкую к максимальной скорость в сети 3G – около 30 Мбит/с.

В Ольхонском районе, как и повсеместно в Иркутской области, недавно завершилась модернизация сети – на базовых станциях Tele2 было установлено новое оборудование Nokia Networks.

В ходе драйв-теста участники побывали в бухте Зуун-Хагун, Мандархан и других популярных туристических местах южного побережья Байкала. Даже сейчас, в конце сезона, все домики на берегу заняты. Летом количество отдыхающих здесь увеличивается в несколько раз, а значит, растут и нагрузки на сеть. 

Ещё перед началом сезона технические специалисты Тele2 не только заменили старое оборудование на базовых станциях, но и расширили каналы передачи данных. «Расширение канала происходит физически – то есть на базовую станцию добавляется определённое оборудование. А потом на контроллере прописывается дополнительно ёмкость сети, чтобы 200–300 туристов могли комфортно пользоваться мобильным интернетом на хороших 3G скоростях», – пояснил инженер по эксплуатации базовых станций и транспортной сети Иркутского филиала Tele2 Вадим Коваленко.

Инженеры компании постоянно проводят драйв-тесты, чтобы следить за качеством связи. С помощью специального оборудования проверяют голосовую связь, замеряют скорость передачи данных. 

Для тестирования сигнала участники драйв-теста, среди которых были иркутские журналисты, использовали как оборудование мобильного оператора, так и собственные смартфоны. Результаты замеров порадовали: сигнал устойчивый. Причём чаще оборудование фиксировало именно высокое качество связи – как голосовой, так и мобильного интернета. 

В бухте Радость тоже есть связь Tele2. В последних числах августа здесь раскинулся международный лагерь «Байкал-2020». Tele2 выступает одним из партнёров этого молодёжного форума. Связь оператора здесь есть всегда, но, учитывая масштабы мероприятия – около 500 участников и гостей, – для усиления сигнала сети Tele2 установила неподалёку передвижную базовую станцию. Эта станция позволяет говорить и выходить во Всемирную паутину с помощью телефона или планшета там, где обычно связи нет или требуется увеличить ёмкость сети. «КамАЗ» под флагом Tele2 обеспечил «Байкалу-2020» дополнительный сервис – качественную связь с быстрым мобильным интернетом, а также доступ Wi-Fi, позволив участникам международного лагеря оставаться на связи и в режиме on-line. Кстати, замер на берегу Куркутского залива показал близкую к максимальной скорость мобильного интернета в сети 3G  – около 30 Мбит/с. 

«В этом году мы полностью заменили оборудование на всей нашей сети в Приангарье. Причём мы провели эти работы не только в крупных городах, но и в таких местах, как МРС, а также в отдалённых населённых пунктах Иркутской области – Ербогачёне, Преображенке, Непе, Бодайбо, – говорит директор Иркутского филиала Tele2 Антон Кондратов. – И, конечно, мы поддерживаем такие яркие мероприятия, как «Байкал-2020», которые проводятся на территории нашей области». 

Сейчас Tele2 готовится к запус­ку сети 4G в крупных городах региона. 

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Высокие скорости Малого Моря

Специалисты Tele2 проверили качество связи в бухтах южного побережья Байкала

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