+ добавить комментарий

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Конкурент: 30 августа 2016

Экономика

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Окупить за 11 лет

Аналитики посчитали доходы сибирских рантье

Автор: ИА «Сибирские новости»

«Аналитический центр SRG» составил рейтинг крупнейших городов Сибирского федерального округа по окупаемости и доходности жилой недвижимости на вторичном рынке за июль 2016 года. Иркутск в нём делит 5-е место с Кемеровом.

В этих городах рентная жилая недвижимость будет приносить доход 8,8% годовых. При этом в Иркутске средняя месячная аренда составляет 400 руб./кв. м при средней стоимости жилой недвижимости 54,593 тыс. руб./кв. м.

Минимальный срок окупаемости жилой недвижимости на июль 2016 года выявлен в Томске. Чтобы возместить расходы за квадратный метр, потребуется 10,6 лет. В свою очередь в Новокузнецке, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Кемерове срок окупаемости квартиры составляет 10,7–11,4 лет, в Барнауле, Улан-Удэ и Чите – 12,2–12,7 лет. 

Наибольшим по сроку окупаемости и соответственно наименьшим по доходности оказался Омск. Здесь квадратный метр жилой недвижимости окупится почти за 13 лет, принося доход в 7,8% годовых.

Для расчёта доходности в годовых были учтены данные по средней ежемесячной величине аренд­ной платы за квадратный метр и средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости. Анализ проводился без учёта недозагрузки, расходов на ремонт, коммунальных и налоговых платежей и других возможных затрат. Также при расчётах не учитывалось изменение арендной платы и средней стоимости квадратного метра.

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