Разрешение, которого не было

Автор: Виктория Комарова

Следственные органы заинтересовались иркутской новостройкой, расположенной по адресу: ул. Ядринцева, 33. По результатам проверки прокуратуры Октябрьского района Иркутска было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого при строительстве этого многоквартирного дома.

Прокуратура Октябрьского района Иркутска провела проверку по обращениям участников долевого строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ядринцева, 33.

Установлено, что строительство жилого дома осуществляет застройщик ООО «Торговый дом ИЗКВ» и что между ним и гражданами – участниками долевого строительства заключены договоры долевого участия в строительстве, сообщили вчера в пресс-службе прокуратуры.

В июне 2015 года определением Арбитражного суда Иркутской области в отношении ООО «Торговый дом ИЗКВ» введена процедура банкротства – наблюдение.

Определениями Арбитражного суда Иркутской области по делу включены требования граждан – участников долевого строительства о передаче жилых помещений в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений ООО «Торговый дом ИЗКВ».

Кроме того, между генеральным директором, временным управляющим ООО «Торговый дом ИЗКВ» и участниками долевого строительства подписаны акты приёма-передачи жилых помещений.

Однако при обращении граждан – участников долевого строительства в управление Росреестра по Иркутской области в целях оформления права собственности на квартиры им было отказано в государственной регистрации прав на не­движимое имущество и сделок с ним, в связи с тем, что в ЕГРП уже имеется запись о государственной регистрации права собственности иного лица на ряд квартир, расположенных в этом жилом доме.

Прокуратурой района установлено, что право собственности на ряд квартир дома по ул. Ядринцева зарегистрировано ООО «СибИнвест» на основании договора на строительство группы жилых многоквартирных домов, заключённого между ООО «Торговый дом ИЗКВ» и ООО «СибИнвест», а также дополнительного соглашения к договору.

Генподрядчик – ООО «СибИнвест» – обязывался выполнить работы по возведению двух блок-секций по указанному адресу. Этим же договором устанавливался перечень квартир, на которые генподрядчик приобретал право собственности.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2013 года было подписано на основании доверенности, выданной начальником 118 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации.

Прокуратурой района с целью выяснения действительности выдачи данного разрешения ООО «Торговый дом ИЗКВ» в этот отдел был направлен запрос. Однако поступил ответ о том, что отдел расформирован в 2011 году.

Таким образом, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 2013 году 118 отделом государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ выдано быть не могло.

Прокуратурой района материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1, ч. 3 ст. 327 УК РФ – по факту мошеннических действий, а также подделки официального документа и использовании заведомо подложного документа.

19 августа 2016 года по данному факту СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве.