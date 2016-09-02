+ добавить комментарий

Метаморфозы бывшей промзоны

В Иркутске объявлен открытый конкурс по реновации участка в районе Цесовской набережной

Автор: Юлия ЛИ

С 26 июля по 26 сентября принимаются заявки на конкурс по поиску лучшей концепции проекта «Квартал XXI века». Именно такое название носит теперь площадка бывшей промзоны в районе закрытой ТЭЦ в Иркутске. Там предлагается размеcтить не только жилую и развлекательную недвижимость, но и концертный зал симфонической музыки, чьё появление обсуждается в областном центре не первый год. Ожидается, что эта территория, которую специалисты в области городского проектирования называют уникальной, не только объединит разрозненные участки городской набережной, но и завершит формирование системы городских пространств, начатое проектом «Иркутские кварталы».

Территория участка, с которого началось обсуждение реновации зоны Цесовской набережной, занимает 2,8 га и принадлежит ПАО «Иркутскэнерго». Именно там планируется размещение ряда объектов, включая концертный зал симфонической музыки. Впрочем, на откуп планировщикам и архитекторам отдана куда большая площадка – около 6,8 га земли. Таким образом устроители конкурса, среди которых значится и городская администрация, планируют добиться гармоничного концептуального развития всего квартала вблизи Глазковского моста. «За разработчиками концепций мы оставляем право ещё сильнее раздвинуть границы проектируемой зоны, если они увидят в этом необходимость», – добавляет главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

– Территория, предложенная для проектировки, делится на два участка: один принадлежит «Иркутскэнерго», второй – третьим лицам, – добавляет заммэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский. – Конкурс предложит хорошие идеи для развития их территорий, мы надеемся, что собственники их подхватят.

В будущем зона Цесовской набережной должна стать одним из центров общественной жизни города. «На самом деле таких площадок в России практически больше нет, – говорит генеральный директор компании «Иркутск Девелопмент» Дмитрий Барышев. – Она расположена в центре города на берегу незамерзающей реки и свободна от застройки. Хочется, чтобы тут появилось что-то, чего нигде в мире нет, поэтому нужно реализовать здесь лучшие российские и международные архитектурные наработки».

Разговоры относительно будущего закрытой промзоны в центральной части Иркутска ведутся уже не первый год. Точно так же уже несколько лет в городе обсуждается появление концерт­ного зала симфонической музыки. В своё время рассматривалось сразу несколько площадок, где он мог бы разместиться. Теперь то, что он появится именно в районе Цесовской набережной, – вопрос решённый. «Это один из лучших вариантов, потому что такие объекты должны располагаться именно в центре, – считает главный городской архитектор. – Строительство концертного зала предусматривалось ещё в градостроительных разработках 1980-х годов».

Концертный зал станет визитной карточкой Иркутска, где жители ценят классическую музыку, уверен Денис Мацуев Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Согласно существующему генплану, территория, где планируется реконструкция, предназначена под размещение объектов культуры, инфраструктуры, а также малоэтажной застройки. Проезжая часть вдоль набережной имеет статус дороги местного значения. Объекты, которые появятся на указанном участке, должны соответствовать архитектурному облику и не нарушать исторический городской ландшафт, где главные акценты распределены между культовыми объектами в районе площади Сперанского.

Помимо появления концертного зала вблизи правобережного выезда с Глазковского моста планируется строительство жилой и коммерческой недвижимости. Для того чтобы гармонично реализовать эту задумку, девелопер территории – компания «БЭЛ Девелопмент» – и решил организовать конкурс по поиску лучших решений для развития этой территории. «Мы средняя компания, и в портфеле у нас в общей сложности около 800 тыс. кв. м существующих запланированных объектов, – рассказывает президент группы компаний «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова. – При этом у нас довольно большой опыт в реализации успешных проектов на территории российских регионов и стран СНГ. В Иркутске стоит очень ответственная задача – мы должны объединить финансовые, административные и общественные ресурсы для реализации важного для города проекта. Большой потенциал этого места не реализован, но при этом площадка сложная – промзона, хоть и бывшая, требует рекультивации». Тем не менее в компании настроены с помощью открытого конкурса найти оптимальное решение для успеха реализации проекта.

– Мы придаём этому конкурсу особое значение, – говорит президент Союза архитекторов России, академик Российской академии архитектуры и строительных наук Андрей Боков. – Его уникальность в первую очередь в его открытости, у нас мало таких – последний был на моей памяти 7-8 лет назад, и к нему была масса претензий. Кроме того, актуальная задача – возродить умение работать на стыке архитектуры и градостроительства, – этот навык мы начали терять. Иркутск – город особенный, с характером, который читается в пространстве и поведении жителей».

Выбирать лучшие предложения концепций профессиональное жюри будет 9 ноября. Три проекта, признанные самыми удачными, получат по миллиону рублей от заказчика проекта – компании «БЭЛ Девелопмент». Заявки на конкурс принимаются с 26 июля. Сейчас их уже насчитывается более полусотни. «Учитывая название – «Квартал XXI века» – мы надеемся увидеть прогрессивные технические и проектировочные решения, – говорит член жюри конкурса заслуженный архитектор России, вице-президент Союза архитекторов России по Восточной Сибири Елена Григорьева. – При этом они должны приниматься с учётом традиции Иркутска».

В будущем промзона закрытой ТЭЦ должна превратиться в одно из главных общественных пространств города Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Организаторы надеются, что выбор проектных решений у них будет большой. Для этого они даже пошли на уступки в части технического задания. Изначально предусматривалось, что на участке земли «Иркутскэнерго» площадью меньше 3 га разместится не менее 120 тыс. кв. м недвижимости, три четверти которой составит жилая застройка.

– Многие архитекторы, которые хотят участвовать в конкурсе, смущены этими показателями, ведь разместить столько жилья на такой маленькой площади практически невозможно, – говорят девелоперы. – Только в случае, если речь идёт о многоэтажном строительстве. Но, учитывая, что участок находится в зоне малоэтажного строительства, сделать это будет очень сложно. Кроме того, скорее всего, на данном участке планируется застройка бизнес-класса. Но у неё есть свои требования, например, по части плотности. Поэтому встаёт вопрос, насколько адекватны технические требования.

Сомнения архитектурного профессионального сообщества в итоге всё же были услышаны, и в минувшую среду организаторы конкурса сообщили об изменении технических требований: теперь разработчики концепций смогут в случае необходимости сами корректировать и принимать решения по части числа квадратных метров при условии обоснования.

Что касается концертного зала, то его основные параметры – вместимость на 1200 человек и высота до 35 метров. Конфигурация и размещение остаются на выбор проектировщиков.

– Такой масштабный конкурс – это серьёзное событие для города, – утверждает мэр Иркутска Дмитрий Бердников. – Мы достойны того, чтобы эта центральная территория приобрела достойный вид и вписалась в городскую архитектуру. Усилиями общественности мы также наконец получим концерт­ный зал, которого так долго ждали.