Зима близко – север далеко

Автор: Мария Никульшеева

Отопительный сезон в районах Крайнего Севера в Иркутской области вот-вот должен начаться, обычно тепло там подают в первых числах сентября, однако некоторые муниципальные образования не готовы встречать зиму. Региональные власти уже заявили о проблемах завоза топлива на север из-за сложных гидрологических условий. Но не везде маловодье стало причиной плохой подготовки к зиме.

Всего на доставку топливно-энергетических ресурсов в районы Крайнего Севера и территории с ограниченными сроками доставки грузов в областном бюджете предусмотрено 1 млрд 100 тыс. рублей. На эти средства должны закупить 107 тыс. тонн угля и 17 тыс. тонн нефтепродуктов. Общее финансирование завоза топлива за счёт средств областного бюджета (социальная сфера и население) составило 701,6 млн рублей, или 64%, остальные средства должны быть предусмотрены муниципалитетами.

Дороги жизни на север открывает навигация

В Иркутской области северный завоз практически полностью обеспечивает ООО «Верхнеленское речное пароходство». Людям, проживающим в суровых климатических условиях, речники завозят почти 85% угля, нефти. Как рассказал «Сибирскому энергетику» руководитель предприятия Николай Труфанов, работа пароходства сопряжена со множеством рисков, один из главных – непредсказуемость природы.

«В этом году северный завоз оказался одним из самых сложных за последние полвека. Уже в первой половине навигации произошло резкое падение уровня воды в наших реках, порой до полутора метров и ниже. Представьте: там, где должны двигаться теплоходы, реку можно было практически переходить вброд! Суда, работающие на северном завозе, вынуждены с минимальной скоростью доставлять жизненно важный груз», – говорит Труфанов.

В этом году из-за мелководья суда месяц простояли. Однако природный фактор – далеко не единственная проблема, которая создаёт сложности в работе транспортников. Системное недофинансирование северного завоза ставит на грань риска выполнение обязательств перевозчиками. Причём речь идёт не только о задолженности непосредственно муниципалитетов, но и о дефиците средств из областного бюджета.

В Мамско-Чуйском районе из-за этого введён режим ЧС. Уровень воды в Лене на участке Усть-Кут – Киренск всего 1 м 35 см, а местами и ниже метра. Суда, которые везут уголь на север, загружают только на 30–40%. Это серьёзно увеличивает и расходы, и сроки доставки топлива. Таким образом, в этом году в Мамско-Чуйском районе возникли серьёзные опасения по срыву отопительного сезона.

ЧС в Мамско-Чуйском районе

Всего в пять посёлков Мамско-Чуйского района необходимо завезти 25 тыс. тонн угля. Как рассказали в Верхнеленском речном пароходстве, аукцион на поставку топлива выиграл ангарский поставщик – Сибирская горнодобывающая компания, в июне текущего года компания успела завезти 8,6 тыс. из 19 тыс. тонн угля.

Когда региональное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта перечислило транш в 44 млн рублей на расчётный счёт организации, которая проводит закупку угля, налоговая списала со счёта долг ресурсоснабжающей организации. Кроме того, поставщик потратил часть средств на выплату зарплат. В целом 21 млн рублей был потрачен не по назначению. Оставшихся на счетах организации средств на закупку необходимого объёма топлива не хватало.

Пока муниципалитет разбирался с поставщиками, наступило маловодье. В районе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за срыва сроков северного завоза, который должен был завершиться в конце августа. Тогда к решению вопроса подключилось правительство региона. Губернатор «взял ситуацию под личный контроль». Недобросовестного поставщика поменяли, уголь для Мамско-Чуйского района пришлось выделять из аварийного запаса области. Новый контракт на поставку топлива в район был подписан с компанией «Востсибуголь-Сбыт». Оставшееся топливо находится в пути, отметили в минЖКХ.

Даёшь угля Кропоткину!

В Бодайбинском районе навигация уже закончилась. Верхнеленское речное пароходство доставило туда 5,3 тыс. тонн угля. Но без топлива остаётся посёлок Кропоткин. Из запаса угля, необходимого посёлку для прохождения отопительного сезона, половину муниципалитет получил из аварийно-технического запаса министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, но даже этот уголь до сих пор не смогли перевезти по воде.

«Местные власти упустили момент, когда уголь, в том числе из технического запаса министерства энергетики, можно было завезти по гидрологическим условиям, вовремя не договорившись с Верхнеленским речным пароходством. Из-за этого вынужденно прорабатывается другой маршрут доставки топлива – через железнодорожную станцию Таксимо в Республике Бурятия и далее грузовым автомобильным транспортом», – сообщил на экстренном совещании заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов. Такая логистика – один из самых дорогих вариантов доставки топлива. К стоимости железнодорожной перевозки добавляются ещё затраты на автомобильный транспорт – от Таксимо до Бодайбо и далее до Кропоткина порядка 500 км по очень плохой автодороге. «Я хочу отметить, что выводы из сложившейся ситуации сделаны, соответствующие силовые структуры проинформированы», – подчеркнул Болотов.

На сегодня в район завезено топливо для социальных объектов посёлка Кропоткин. Однако жилищный комплекс углём пока не обеспечен.

Не везде виновата погода

Катангский район в прошлом году находился под угрозой замерзания и в нынешнем не получил топливо в полном объёме. В районном центре, посёлке Ербогачён, где проживает 3,7 тыс. человек, электричество в дома поступает от дизельных станций. Всего их в районе 14. Как рассказал «Сибирскому энергетику» мэр Катангского района Сергей Чонский, всего должны завезти 2,2 тыс. тонн дизельного топлива, на сегодня поставлено 1,9 тыс. «В этом году у нас не совсем удачно идёт подготовка к отопительному сезону, – комментирует Сергей Чонский. – Средства из областного бюджета были выделены в полном объёме. Но почему компания-поставщик ОГУЭП «Обл­коммунэнерго-Сбыт» не поставляет оставшееся топливо, неизвестно».

Директор «Облкоммунэнерго-Сбыт» Сергей Томский рассказал, что топливо должны были доставить по зимнику (зимняя дорога работала с декабря 2015 года до марта 2016 года. – Авт.). Однако поставщик, с которым был заключён договор, ИП Волнин, отказался везти топливо. Ждать, когда откроется новый зимник, нельзя, возникает «разрыв», а это значит, что на целый месяц жители северного посёлка могут остаться без электроснабжения. Сергей Томский не знает ответа на вопрос, что делать дальше. «Когда всё это происходило, я ещё не работал», – говорит он.

«Такие проблемы в районе возникают уже не первый год. Никакой стабильности нет, потому что меняется руководство «Облкоммунэнерго-Сбыта», – подчеркнул Сергей Чонский.

По мнению главы района, выход из ситуации есть: необходимо перевести хотя бы частично нерентабельные станции с дизтоплива на нефть. Ведь одна тонна солярки стоит 45 тыс. рублей, а тонна нефти – 14 тыс. рублей. Цена установки по переработке нефти – около 1 млн рублей.

В других северных территориях области завоз продолжается. Единственный из четырёх районов севера, где северный завоз прошёл без проблем, – Киренский. Туда завезён весь необходимый объём – 2,2 тыс. тонн угля.