Видимо, будет топить

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Ливни двухнедельной давности обернулись для Иркутска настоящим потопом – оказалось, что городская инфраструктура просто не готова к таким осадкам. Под ударом не только частный сектор, где ливневой канализации отродясь не было, но и центральные улицы, а также те, где ремонт дорог проводили совсем недавно. После того как улицы высохли, иркутяне снова задались вопросом, почему городские власти оказались бессильны перед напором затянувшихся дождей и как решить вопрос с подтоплениями раз и навсегда.

– На самом деле я люблю дождь, – начинает рассказ иркутянка Лидия Иванова. – Но когда ливень без остановки шёл вторые сутки, уже смутилась: стало понятно, что выбраться на улицу из подъезда моего дома без потерь можно будет, только если умеешь летать. Решила – нужно купить резиновые сапоги. Но когда пришла в магазин, мне сказали: «Резиновой обуви нет – всё, что было, уже раскупили». В общем, не одна я оказалась такая умная.

А между тем живёт женщина в Академгородке. Этот городской микрорайон по сравнению с другими отделался легко – по колено в воде там ходить не пришлось. Куда сложнее было жителям в районе улицы Мира или, например, тем, чей путь в дождливые дни проходил через перекрёстки улиц Баррикад – Ушаковская или Красноярская – Култукская. Там все ливни дежурили бригады «Водоканала», откачивавшие воду.

«Подвела природная низменность», – говорят местные. Впрочем, другого результата ждать не стоило – в этих местах ливневой канализации никогда не было.

Серьёзные подтопления были на улице Ядринцева и в частном городском секторе. «Те же Плодовоягодный и Угольный проезды вблизи Советской, – перечисляет начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин. – С последним вообще не знаем, что делать, – были планы заасфальтировать. Но, как показала ситуация, можно там утопить всё: сейчас вода уходит в грунт, а по асфальту будет разлив».

В целом проблема ливневой канализации в городе стоит очень остро, отмечает чиновник. Решить проблему подтоплений в районе тех или иных улиц можно лишь при их реконструкции.

«Говорить об этом можно, только если мы ведём строительство, саму по себе ливневую канализацию не построить. Обустройство таких сетей занимает примерно половину стоимости работ на дорожном полотне. В среднем реконструкция километра дороги вместе со строительством ливнёвки оценивается примерно в 200 миллионов, – рассказывает Малыхин. – Но ливнёвка ведь не кусок трубы вдоль полотна – её нужно куда-то отвести, поставить со­оружение. Сейчас такие работы ведутся при реконструкции Кузьмихи и городских развязок».

Однако августовского потопа, вопреки ремонту, не избежали и уже отремонтированные улицы. Жители Иркутска II устраивали на реконструированной недавно улице Мира водные аттракционы с надувными лодками и досками.

«Если думаете, что было весело, то не особо – и зачем, спрашивается, было тратить деньги на ремонт, если по-человечески ничего не сделали», – ругаются местные старушки, которые с трудом переходили перекрёсток Мира и Новаторов вброд. Когда этот участок отремонтированной дороги затопило, проблему объясняли возможным обвалом коллектора. На деле всё оказалось намного проще.

«Там в одном месте сходятся три трубы, – рассказывает Малыхин. – При больших потоках одна вода другую начинает перебивать, и сеть не справляется, а если там ещё и мусор, то моментально образовывается засор. Так в общем-то и произошло в тот раз».

На вопрос, как администрация будет решать эту проблему, главный дорожник города так и не ответил. Известно, что в мэрии остались недовольны качеством ремонтных работ. «Мы уже полгода судимся», – кратко отвечают

чиновники. Вот только от повторной фрагментарной починки улицы Мира это мэрию не спасает. Так, там с 3 по 4 сентября на участке от улицы Муравьёва до Таманской планируют ремонтировать водопроводные и канализационные колодцы.

Проблемы подтопления касаются не только частного сектора и городских дорог. Часто страдают от ливней и жители благоустроенных домов. При этом застройщики ещё на этапе проектирования обязаны обеспечить сток жилого комплекса. В районе Нижней набережной, где жители высоток постоянно страдают от дождей, проблема осложняется тем, что вести ливневую канализацию некуда – рельефные сбросы продолжают течь. Но застройщики обещают скоро решить эту проблему, объединив все сливы комплексов в одну систему. Насколько они реализуют свои обещания, покажет время.

Августовские дожди всё же подтолкнули городские власти заняться проблемой ливнёвки. В администрации рассматривают возможность разработки проекта обустройства ливневой канализацией всего города. Однако на это нужно заложить средства. Этот вопрос планируется вынести на Думу. Теперь судьба подтопленных дорог зависит от народных избранников, когда те будут утверждать муниципальный бюджет следующего года.