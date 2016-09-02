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Сибирский энергетик: 02 сентября 2016

Экономика

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Энергетические договорённости

Автор: Соб. инф.

Подготовка к новому отопительному сезону стала основной темой недавней встречи генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» Олега Причко с мэром Саянска Олегом Боровским, мэром Зимы Андреем Коноваловым и мэром Зиминского района Натальей Никитиной.

В разговоре, в котором приняли участие директор Ново-Зиминской ТЭЦ Сергей Чернокалов и начальник саянского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания» Юрий Голоперов, обсуждалось состояние тепло- и электросетей, бюджетная обеспеченность муниципалитетов по расчётам за потребляемые энергоресурсы, возможность увеличения количества потребителей услуг энергетиков в Саяно-Зиминском регионе. 

В преддверии зимы руководство муниципалитетов беспокоит наличие так называемых «бесхозных» электросетей на территории. Как рассказали мэры, сети необходимо передать на баланс обслуживающей организации – ОГУЭП «Облкоммунэнерго», но в настоящее время процесс этот затягивается: для решения вопроса требуются действия на областном уровне. В Саянске, рассказал Олег Боровский, брошенные электросети находятся в микрорайонах индивидуальной застройки – Таёжном и Лесном, на территории Зиминского района – в садоводствах, отметила Наталья Никитина.

Олег Причко зафиксировал все вопросы, обозначенные главами муниципальных образований, и сообщил, что озвучит их на предстоящем совещании в правительстве Иркутской области. Он также подчеркнул, что поручил специалистам компании работать в тесном взаимодействии с муниципальными службами, оказывая им необходимую помощь. «Только вместе, поддерживая друг друга, мы можем решать все вопросы», – сказал в заключение глава «Иркутскэнерго».

Участники встречи отметили конструктивный характер обсуждения важных и злободневных для регионов вопросов, предложили и в дальнейшем использовать данную форму общения, направленную на взаимовыгодное сотрудничество. 

 

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Подготовка к новому отопительному сезону стала основной темой недавней встречи генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» Олега Причко с мэром Саянска Олегом Боровским, мэром Зимы Андреем Коноваловым и мэром Зиминского района Натальей Никитиной...

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