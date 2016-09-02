Перерасчёт платы за отопление

Автор: Лидия Барахоева

Региональный Жилнадзор опубликовал списки домов, жители которых могут претендовать на перерасчёт платы за отопление. В списке 21 дом из Иркутска и один из Усолья-Сибирского.

Некорректные начисления были выявлены во время внеплановых документарных проверок специалистами отдела по надзору за формированием платы за жилищно-коммунальные услуги регионального Жилнадзора. Полный перечень домов можно найти на официальном сайте Службы государственного жилищного надзора Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/zhilnadzor/).

Собственники помещений в зданиях, перечисленных в сводной таблице, вправе обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчёте. Самая большая сумма перерасчёта у жильцов дома № 75 в микрорайоне Радужный в Иркутске: минус 163,51 рубля за квадратный метр. В Усолье-Сибирском собственники квартир по адресу: Молотовая, 88, могут вернуть 20,61 рубля с каждого квадратного метра.