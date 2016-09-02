Rambler's Top100
rss       
 

Сибирский энергетик: 02 сентября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Электронная очередь на дрова

Автор: Юрий Фёдоров

Электронную систему учёта заявок и выделения для удовлетворения потребности граждан в древесине для собственных нужд планируется запустить в Приангарье с 1 января следующего года.

По словам министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, сейчас прорабатывается механизм работы электронной базы данных и её материально-техническое обеспечение. 

«Раньше люди подавали заявки, им отказывали, приходилось писать заявления несколько раз. Теперь мы предлагаем сделать электронную очередь. Если человек подал заявление, то он будет видеть и знать, как он в ней продвигается. После введения единой базы учёта нам удастся рассчитать весь объём древесины, в которой нуждаются граждане. Постараемся в 2017 году удовлетворить их потребности», – сказал Сергей Шеверда.

Напомним, до текущего года жители Иркутской области могли подать заявки на получение древесины для собственных нужд только в административном центре региона. На данный момент заявления принимают специалисты министерства лесного комплекса Приангарья и всех 37 лесничеств. Согласно Лесному плану, ежегодно гражданам под эти цели выделяется 600 тыс. кубометров древесины. 

Поручение о разработке новой методики и порядка предоставления леса под эти цели дал минлесу региона губернатор Иркутской области Сергей Левченко. 

 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Проект

Метаморфозы бывшей промзоны

В Иркутске объявлен открытый конкурс по реновации участка в районе Цесовской набережной

С 26 июля по 26 сентября принимаются заявки на конкурс по поиску лучшей концепции проекта «Квартал  XXI века». Именно такое название носит теперь площадка бывшей промзоны в районе закрытой ТЭЦ в Иркутске...

02.09.2016, Сибирский энергетик
Проект

Карта грязных мест

В Иркутской области создаётся общая схема расположения всех свалок, полигонов и контейнерных площадок

На этой же схеме планируется отметить перспективные места для хранения и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). За разработку «мусорного документа» взялась московская фирма...

02.09.2016, Сибирский энергетик
Проект

Электронная очередь на дрова

Электронную систему учёта заявок и выделения для удовлетворения потребности граждан в древесине для собственных нужд планируется запустить в Приангарье с 1 января следующего года...

02.09.2016, Сибирский энергетик
Проект

Экологично. Экономично. Без очереди

Вблизи паромной переправы на остров Ольхон может появиться платная парковка

Платная охраняемая парковка может появиться в посёлке Сахюрта (МРС) вблизи паромной переправы на остров Ольхон уже в 2017 году. У проекта есть потенциальные инвесторы...

30.08.2016, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны похоронного бюро на ресурсе

airwheel q3 купить в алматы

АВБбШвз 3х25+1х16(ож)-0,66 оптом

матрасы купить новосибирск
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний