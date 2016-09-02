Электронная очередь на дрова

Автор: Юрий Фёдоров

Электронную систему учёта заявок и выделения для удовлетворения потребности граждан в древесине для собственных нужд планируется запустить в Приангарье с 1 января следующего года.

По словам министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды, сейчас прорабатывается механизм работы электронной базы данных и её материально-техническое обеспечение.

«Раньше люди подавали заявки, им отказывали, приходилось писать заявления несколько раз. Теперь мы предлагаем сделать электронную очередь. Если человек подал заявление, то он будет видеть и знать, как он в ней продвигается. После введения единой базы учёта нам удастся рассчитать весь объём древесины, в которой нуждаются граждане. Постараемся в 2017 году удовлетворить их потребности», – сказал Сергей Шеверда.

Напомним, до текущего года жители Иркутской области могли подать заявки на получение древесины для собственных нужд только в административном центре региона. На данный момент заявления принимают специалисты министерства лесного комплекса Приангарья и всех 37 лесничеств. Согласно Лесному плану, ежегодно гражданам под эти цели выделяется 600 тыс. кубометров древесины.

Поручение о разработке новой методики и порядка предоставления леса под эти цели дал минлесу региона губернатор Иркутской области Сергей Левченко.