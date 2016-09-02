Тепло в кредит

Автор: Мария Никульшеева

В Иркутской области с каждым годом растёт задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства за ранее потреблённые топливно-энергетические ресурсы. Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона, на конец августа она составила 1355,8 млн рублей, что на 27,1 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за накопившихся долгов в некоторых районах области с трудом осуществляется подготовка к отопительному сезону.

По данным на 26 августа, задолженность муниципальных образований за электроэнергию составила 705,8 млн рублей, эта сумма снизилась на 86 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако задолженность за тепловую энергию выросла на 95 млн рублей и достигла 444 млн. Кроме того, увеличиваются долги и за уголь и жидкое топливо.

К проблемам при подготовке к отопительному сезону приводят долги в Братском, Нижнеилимском и Мамско-Чуйском районах. Организации коммунального комплекса не оплатили 1,2 млрд рублей за ранее потреблённые топливно-энергетические ресурсы, половина из которых – долги за электроэнергию.

Как сообщил «Сибирскому энергетику» заместитель министра по жилищной политике, энергетике и транспорту Иркутской области Александр Трифонов, несмотря на то, что за лето удалось погасить долги на сумму 300 млн рублей, в целом задолженность неуклонно растёт. «Всё дело в том, что цена, заложенная в бюджете за один киловатт, отличается от рыночной фактической цены, разница, как правило, составляет до 3 рублей», – отметил Александр Трифонов. По его словам, никакие энергосберегающие мероприятия не смогут повлиять на ситуацию. «Они физически сокращают затраты на энергию, но фактически ситуация не может в корне измениться», – сказал собеседник издания.

Больше всего страдают от этого те города и районы, где работают электрокотельные. Среди муниципальных образований наибольшую задолженность имеют Усть-Илимский (161,7 млн рублей), Нижнеудинский (135,9 млн), Слюдянский (110,2 млн) и Братский (109,6 млн) районы. Нижнеилимский, Тулунский, Тайшетский, Заларинский районы и город Зима накопили долги от 60 млн до 90 млн рублей.

Увеличивается и кредиторская задолженность за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы муниципальной собственности. По информации на 1 августа 2016 года, она составляет 570,5 млн рублей, что выше показателя прошлого года на 118,5 млн. В числе наиболее крупных должников Тайшетский район – 71,5 млн, Братский – 75 млн, Чунский – 58,7 млн, Нижнеилимский – 53,8 млн рублей.

Средства из региональной казны также были направлены на модернизацию объектов ЖКХ. Самую большую сумму – 176,8 млн рублей – направили в Свирск для строительства водогрейной очереди с двумя котлами. В Нижнеудинске будет реконструироваться система теплоснабжения города. В Алгатуйское муниципальное образование Тулунского района выделено 39 млн рублей также на реконструкцию системы теплоснабжения. Аналогичные работы запланированы в Тайшете. Кроме того, планируется реконструировать котельную в Черемхове, в Бирюсинск направлены средства на строительство котельной и прокладку кабельной линии. А в Зиминском районе должны приобрести пять блочно-модульных котельных.

Также деньги на модульные котельные получит Прибрежнинское муниципальное образование Братского района (6,3 млн рублей), посёлки Перевоз и Кропоткин Бодайбинского района (18,9 млн и 18,8 млн соответственно), Плишкино – 6,7 млн, Залари – 42,3 млн рублей.

Всего в рамках подготовки к отопительному сезону в Иркутской области подготовлено 85% жилого фонда. Это на 10% больше, чем в конце августа 2015 года. По оперативным данным, в Иркутской области подготовлено к осенне-зимнему периоду 31,9 млн кв. м жилого фонда (85%), 851 теплоисточник (83%), 3,5 тыс. км тепловых сетей (92%), 4,6 тыс. км водопроводных сетей (90%), 3,3 тыс. км канализационных сетей (91%), 33,6 тыс. км электрических сетей (77%).

Вместе с тем в подготовке жилого фонда и теплоисточников отстают от среднеобластных показателей Слюдянский, Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Черемховский районы и город Свирск. В Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Черемховском районах низкие показатели по замене тепловых, водопроводных и канализационных сетей. В правительстве Иркутской области в постоянном режиме работает межведомственная комиссия по решению вопросов платёжной дисциплины в жилищно-коммунальном комплексе. Возглавляет комиссию председатель правительства Александр Битаров.