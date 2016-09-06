В Иркутской области c начала года погашена задолженность по заработной плате на сумму 181,7 млн рублей

Вопросы своевременности выплаты заработной платы на предприятиях региона были рассмотрены на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд. Комиссия прошла под председательством первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя регионального правительства Александра Битарова.

Как сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, с начала 2016 года в Иркутской области погашена задолженность по заработной плате на сумму 181,7 млн рублей в 27 организациях.

– С марта по август текущего года задолженность на предприятиях по выплате заработной платы стабильно снижается.

По сравнению с прошлым месяцем задолженность снизилась на 8,6 миллиона рублей, или на 4,8 процента. Вся задолженность сформирована в организациях, находящихся в конкурсном производстве, порядок погашения в которых установлен федеральным законодательством, – отметила Наталья Воронцова.

Межведомственная комиссия прошла в режиме видеоконференции с участием представителей всех муниципальных образований Иркутской области. Участники заседания рассмотрели ситуацию с выплатой заработной платы в семи организациях строительства и обрабатывающего производства. Было озвучено, что частично погашена задолженность в ОАО «Ангарское управление строительства» на сумму 8,2 млн рублей, в ООО «Иркутскнефтегазстрой» – 233 тыс. рублей, в АО «Иркутскпромстрой» – 201 тыс. рублей.