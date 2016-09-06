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Губерния: 06 сентября 2016

Экономика

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«Лучше сразу сделать хорошо»

Автор: Анна Светлова

На улице Ширямова ведутся масштабные дорожные работы, по проекту здесь будет проведено асфальтирование общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров, 10 тысяч квадратных метров полотна уже готовы. Ход выполнения работ проверил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

«Иркутяне, наверное, заметили, что впервые большая часть дорожных работ проводится ночью, чтобы не создавать неудобств. Качество работ от этого не страдает, к тому же наша принципиальная позиция по гарантийным обязательствам учит подрядчиков тому, что лучше сразу сделать хорошо, чтобы в последующем за свой счёт не исправлять дефекты», – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Заместитель директора подрядной организации Дмитрий Королёв пояснил, что в настоящее время на улице Ширямова проводятся работы по устройству бортового камня и асфальтобетона. Уже выставлено 80% бордюрного камня. Работы по асфальтированию планируется завершить раньше установленных графиком сроков.

Кроме того, глава города проверил ход дорожных работ на улице Гоголя. Как пояснил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков, ремонтные работы проводятся на участке от остановки «Жуковского» до улицы 2-я Железнодорожная. Будет отремонтировано около 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна с укладкой асфальтобетона. На объекте также идёт ремонт 555 метров тротуара и по всей длине улицы с обеих сторон проводится замена бортового камня.

«Работы на объектах ведутся в четыре смены для того, чтобы быстро отремонтировать все участки дорог, которые мы запланировали. В таком объёме ремонт дорог в Иркутске давно не выполнялся, и было принято решение ремонтировать большими участками», – отметил Евгений Дроков.

Ремонтные работы автомобильных дорог в Иркутске проводятся на 72 запланированных объектах, в том числе на улицах Старокузьмихинской, Гоголя, Академической, Захарова, Рабочего Штаба, Розы Люксембург, Ширямова, а также на отдельных участках тротуаров.

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«Лучше сразу сделать хорошо»

На улице Ширямова ведутся масштабные дорожные работы, по проекту здесь будет проведено асфальтирование общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров, 10 тысяч квадратных метров полотна уже готовы. Ход выполнения работ проверил мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. ...

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