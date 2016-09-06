+ добавить комментарий

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Губерния: 06 сентября 2016

Экономика

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Все стартапы в гости к нам

Иркутск принимает участников международного акселератора GenerationS

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Впервые в Иркутске при поддержке администрации города пройдёт региональный тур акселератора технологических стартапов GenerationS 2016, в рамках которого состоится презентация акселератора и двух треков Power&Energy и Creative Industries. На площадке технопарка Иркутского национального исследовательского технического университета соберутся представители креативного бизнеса, инновационной инфраструктуры, региональных институтов развития, малых инновационных компаний и стартапов, а также муниципальной и государственной власти – всех тех, кто заинтересован во внедрении и продвижении новых технологий.

Организаторы мероприятия проводят региональные туры по четырём странам (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан), чтобы найти ещё больше ярких инновационных и технологичных проектов и предоставить их авторам возможность подать заявку для участия в акселераторе GenerationS. В ходе презентации участникам встречи расскажут о целях акселератора GenerationS и задачах треков Power&Energy и Creative Industries, а также пройдёт обсуждение особенностей работы крупных корпораций со стартапами.

Презентация состоится сегодня в технопарке ИрНИТУ по адресу: ул. Игошина, 1а. Для участников регионального тура будет организован закрытый показ премьерных серий развлекательного сериала «Silicon Valley».

Напомним, GenerationS – крупнейший акселератор технологических проектов на территории России и Восточной Европы, первая федеральная платформа для создания и развития инструментов корпоративной акселерации, проводится РВК с 2013 года. В 2015 году заказчиками и индустриальными партнёрами GenerationS стали больше 20 российских корпораций, в интересах которых проводился отбор и акселерация проектов по семи направлениям. На участие в GenerationS было подано 2566 за­явок от технологических предпринимателей из 14 стран, 141 проект был отобран индустриальными партнёрами в корпоративные акселерационные программы. По итогам прорабатывается порядка 60 совместных проектов. Стоимость призов от партнёров GenerationS 2015 составила рекордные 160 миллионов рублей.

 

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