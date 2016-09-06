«Деньги мы оставляем в нашем регионе»

Записала : Наталья ГАВРИЛОВА

Представители малого бизнеса могут претендовать на субсидию по возмещению части затрат на приобретение производственного оборудования. Конкурс, объявленный в прошлый четверг, проводится третий раз. В 2014 году субсидия распределялась в пилотном режиме. В этом году на конкурсной основе из бюджета Иркутской области планируется распределить 50 млн рублей. О том, кто и на каких условиях может получить деньги, рассказала начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области Регина Ходоева.

– Субсидия направлена на поддержку товаропроизводителей. Мы компенсируем 50% цены оборудования, но не более 3 миллионов рублей. Деньги предоставляются не авансом, а по факту уже понесённых затрат. Расчёт такой: предприниматель потратил на покупку оборудования 2 миллиона, значит, может претендовать на компенсацию в сумме 1 миллиона, либо потратил на покупку оборудования 7 миллионов, но может претендовать на компенсацию в 3 миллиона.

Наверное, имеет смысл ограничить категории субъектов малого предпринимательства. Например, микропредприятие имеет численность персонала до 15 человек, объём годовой выручки до 120 миллионов рублей; малое предприятие – 16–100 человек и выручка 120–800 миллионов; в среднем предприятии предельная выручка может составлять 2 миллиарда, а численность сотрудников колеблется от 1 до 250 человек. Эти субъекты предпринимательства могут участвовать у нас в конкурсе.

Одно из нововведений, принятых недавно на федеральном уровне, – появление реестра субъектов малого предпринимательства. И на сайте управления налоговой службы он уже существует. Часто предпринимателям необходимо подтвердить свой статус. Реестр решает эту проблему – заходишь на сайт, вводишь ИНН, и реестр показывает, к какой категории относится интересующий вас бизнес.

И главное, чтобы заявитель был производителем. У предпринимателей есть такое понятие: к примеру, вот я купил рефрижератор, замораживаю продукты, чтобы их доставить на большие расстояния. Но это уже логистика, услуга. Таким мы вынуждены отказывать. Мы нацелены исключительно на товаропроизводителей, формирующих добавленную стоимость, формирующих её здесь, на территории Иркутской области. Деньги мы оставляем в нашем регионе.

– Какова процедура подачи конкурсной заявки?

– Конкурсная информация размещена на сайте министерства. Ежегодно мы объявляем конкурс, который длится 30 дней. 1 сентября объявлен старт, 30 сентября закончим приём документов. Заявки можно подавать в Иркутске по адресу: улица Горького, 31, кабинет 340, либо в администрации муниципальных образований, в те отделы, которые занимаются экономическим блоком, вопросами предпринимательства. Мунипальные власти знают условия конкурса, и одна из задач сотрудников на местах как раз информировать и помогать предпринимателям. Сам бизнесмен не всегда обладает достаточными компетенциями, чтобы грамотно составить заявку, собрать пакет документов. Чиновники сами отправят их в министерство, у предпринимателя голова по доставке уже болеть не будет.

Кроме того, 1 августа мы запустили три многофункциональных центра (МФЦ) поддержки предпринимательства – в Байкальске, Саянске и Нижнеудинске. В центре «Мои документы» мы завели услугу для предоставления субсидии на производственное оборудование. То есть через эти точки можно также подать заявки, уже минуя муниципальные администрации. Предприниматель может сразу пойти в МФЦ.

С конкурса планируется распределить более 50 миллионов рублей. В этом году мы можем поддержать не один десяток предприятий. В прошлом году поддержали 43.

Вышло так, что проекты были очень разные: мы собрали заявки от предприятий пищевой промышленности, строительной отрасли, деревообработчиков. Если говорить о конкретных примерах, к нам в прошлом году обратилась компания, производящая мебель, и она получила 500 тысяч. Ими был потрачен 1 миллион рублей на приобретение линии по производству столярных изделий. Теперь там делают детские кроватки, стульчики.

В числе получателей субсидии была компания из Ангарска, производящая различные ёмкости. Там было куплено две линии по изготовлению пресс-форм, в зависимости от наличия которых можно расширять ассортимент производимой продукции. Мы компенсировали затраты, они эти деньги пустили в оборот.

– Существует ли система мониторинга бизнесов, получивших поддержку?

– Конечно, мы смотрим, как потом живёт предприятие. В дальнейшем формируется пул потенциальных получателей, которых мы знаем, поддерживаем, направляем на выставки, ярмарки. Допустим, если предприятие будет нуждаться в кредитных ресурсах, но у него нет залога, то тут мы можем подключить гарантийный фонд.

– Как отслеживается конкурент­ная цена на оборудование? Вы можете быть уверены, что она не завышена и оборудование, купленное условно за три миллиона, не стоит в действительности полтора?

– Здесь включается наш внутренний мониторинг. И, забегая вперёд, скажу, что в нашей практике такого зафиксировано не было. Мы анализируем ситуацию, когда прорабатываем заявки. А чтобы избежать злоупотреблений в нынешнем году, мы как раз и включили требование к тому, чтобы оборудование было новым. Здесь нужны гарантийные талоны, отметки о гарантии.

– Насколько большая очередь за субсидиями выстроилась в прошлом году? Какой конкурс вы ожидаете в нынешнем?

– В прошлом году у нас было около сотни заявителей, 43 мы поддержали. Из 42 муниципалитетов за­явились 24, и предприятия из 13 мы поддержали. Понятно, что лидирует Иркутск, затем идут Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье. Есть и северные территории. Самой удалённой точкой был город Бодайбо. К сожалению, заявка не прошла.

Субсидию по оборудованию реализуем третий год подряд. Бюджет первого конкурса был гораздо меньше, а заявки шли один к пяти – на одну субсидию претендовали пять производителей. В 2014 году мы запустили конкурс в пилотном режиме. Поняли, что востребовано. Результаты прошлого года, считаем, были удачными. В этом году ожидаем не меньшей активности.

– На чём основываются ваши ожидания?

– Мы проанализировали конкурс­ные заявки прошлых периодов и на сайте нашего министерства выложили типичные ошибки предпринимателей, которые они допустили при их оформлении. Зачастую это неполный комплект документов. Люди, которые получили отказ, могут попытаться получить субсидию в этом году.

Хочу сказать, что 1 сентября, в день объявления конкурса, мы уже получили заявку. Но, как правило, все идут в последний день. И мы понимаем, что в последнюю неделю приёма конкурсных заявок у нас будет ажиотаж.

– По итогам прошлого года предприятия из каких сфер бизнеса были особенно активны?

– Было много мелких производителей полуфабрикатов. В «пищёвке» была активность хорошая.

– Вы отслеживаете, как потом расходуются деньги?

– Сейчас и федеральное законодательство ужесточается. Покупка, скажем, иностранной валюты на бюджетные субсидии запрещена. Хотя жёсткого ограничения на использование этих средств не существует. Теоретически предприниматель может погасить кредит, взятый на покупку обрудования.

Мы даём субсидии не на то, чтобы предприниматель обналичил и увёл их. Мы даём деньги на развитие. С получателем субсидии заключается соглашение. Ему даётся год на то, чтобы он исполнил взятые на себя обязательства по организации рабочих мест и получению бюджетного эффекта в виде налоговых платежей. По истечении срока бизнесмен перед нами отчитывается.

Для тех, кто получил субсидию в прошлом году, нами поставлен срок отчёта – апрель 2017 года. Мы смотрим картину того, что получилось. В случае неисполнения обязательств будем выходить с требованием о возврате субсидии.

– По итогам первого конкурса были такие случаи?

– На сегодняшний день все получатели нашей субсидии работают. Но, с другой стороны, ясно, что сама мера финансовой поддержки одна мало эффективна. Надо, чтобы предприниматель видел возможности развития своего бизнеса – рынок сбыта, доступные кредитные ресурсы, возможность инфраструктурной поддержки, льготы.