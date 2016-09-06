Минус десять

Автор: Татьяна Постникова

Десять АЗС, входивших в группу компаний «КрайсНефть», сменили собственника. «Технический перерыв» – именно такое объявление с начала сентября висит на одной из крупных заправок сети в Иркутске. Накануне в СМИ курсировали слухи о «рейдерском захвате» нескольких АЗС. Однако ни в ГУ МВД России, ни в самой компании эту информацию не подтверждают. По словам представителя «КрайсНефти», речь идёт о продаже одним из учредителей своей доли в компании. «Конфликта нет, всё было абсолютно законно», – подчёркивают там. Клиенты и эксперты рынка, между тем, размышляют, как это решение отразится на местном топливном рынке. «Конкурент» решил узнать подробности сделки.

Операция «реорганизация»

О попытке захвата нескольких АЗС группы компаний (ГК) «Крайс­Нефть» журналистам сообщил директор сети Андрей Минин. По его словам, весь конфликт разыгрался в ночь с 19 на 20 августа. «Ровно в двенадцать ночи неизвестными людьми была произведена попытка рейдерского захвата шести объектов», – цитировало его слова информационное агентство «Иркутск онлайн». Он рассказал, что неизвестные люди на шести заправках выгоняли сотрудников, обесточивали объекты и меняли замки.

Впрочем, очень скоро слухи о «рейдерском захвате» опровергли. Как оказалось, речь шла всего лишь о конфликте собственников. Никаких нарушений, в которых могли бы разбираться сотрудники полиции, зафиксировано не было. Однако без последствий всё же не обошлось: несколько заправок сети начали сворачивать свою работу. В общей сложности к началу сентября из сети вышли десять АЗС «Крайс­Нефти». Одна из них находится в Иркутске (в районе Ледового дворца), остальные – в разных районах Иркутской области. Но все на основных трассах региона (на выезде из Ново-Ленино в сторону Ангарска, в районе Хомутова, Смоленщины, Шелехова, Слюдянки, Мегета, Черемхова, Жигалова и Куйтуна).

Для клиентов «КрайсНефти» закрытие заправок стало неожиданностью. «По пути из Иркутска в Шелехов сразу две АЗС оказались закрыты, – рассказала иркутянка Яна Копылова. – А перед этим я не смогла купить топливо и на заправке на Лермонтова, на которую обычно заезжаю. В итоге с почти пустым баком пришлось заехать на другую АЗС и ещё и отстоять там очередь».

В группе компаний «КрайсНефть» случившееся назвали «достаточно сложной управленческой ситуацией». И объяснили, что причина закрытия АЗС – продажа одним из собственников ГК своей доли в компании. «Это не рейдерский захват. 1 сентября десять заправок официально перешли новому владельцу, – рассказала «Конкуренту» советник по стратегическому маркетингу ГК «КрайсНефть» Евгения Толстикова. – Произошла реорганизация. Конфликта нет. Сеть продолжает работать в обычном режиме». Впрочем, тот факт, что вопрос продажи доли решался на эмоциях, в ГК не отрицают. «Компания подошла к моменту, когда два компаньона разошлись, а расставаться всегда сложно», – деликатно объяснила Толстикова.

Эмоции есть, бензина нет

Ещё две недели назад ситуация вокруг «КрайсНефти» выглядела взрывоопасной Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Между тем, как удалось выяснить «Конкуренту», речь идёт о продаже 20-процентной доли в компании одним из её соучредителей, Евгением Исаковым. По данным Единого госреестра юридических лиц, её номинальная стоимость почти 2 млн рублей. В общей сложности была продана почти пятая часть АЗС «КрайсНефти», у которой сейчас осталось 40 заправочных станций.

Наряду с Исаковым такими же 20-процентными долями в компании владеют ещё четыре соучредителя. Реальную сумму сделки, как и объёмы реализуемого топлива на десяти проданных АЗС, её прежние владельцы не раскрывают, ссылаясь на коммерческую тайну.

Тем временем сохраняется главная интрига вокруг того, какая компания возобновит работу бывших 10 АЗС «КрайсНефти». На фоне случившейся «реорганизации» уже начали ходить слухи о выходе на иркутский топливный рынок нового федерального игрока. В частности, речь идёт о компаниях «Газпром­нефть» и «Лукойл». Впрочем, Евгений Исаков эти слухи опроверг, сказав, что на месте десяти АЗС «КрайсНефти» откроется сеть местной топливной компании. Однако назвать её отказался. «Наберитесь чуть-чуть терпения, и скоро всё станет понятно», – заявил он «Конкуренту». По словам Исакова, под новой вывеской заправки заработают уже на следующей неделе. «Может быть, даже в конце этой», – подчеркнул он.

То, что не стоит ждать появления в Иркутской области новых федеральных игроков, подтверждает и эксперт по вопросам потребительского рынка и сферы услуг Сергей Лыков.

– Российский топливный рынок давно и прочно поделён между крупными федеральными компаниями, – объясняет он причины. – Иркутская область «закреплена» за «Рос­нефтью». Поэтому вероятность, что сюда зайдёт другой крупный игрок, крайне мала.

Отрицают эксперты и тот вариант, что к данной сделке могла иметь отношение компания «Роснефть», которая также владеет крупной сетью заправок в регионе. «Они бы не стали это делать так, а поглотили бы компанию целиком. Возможности у «Роснефти» для этого есть», – подчеркнул один из собеседников издания.

Что касается причин продажи части АЗС ГК «КрайсНефть», то, по мнению Сергея Лыкова, у этого конфликта собственников могли быть совершенно банальные причины. «Не исключено, что один из соучредителей просто устал, решил выйти из бизнеса, а остальные попытались ему не дать этого сделать, отсюда и все эмоции», – считает Лыков. И предложил не искать тут экономическую или конъюнктурную подоплеку.