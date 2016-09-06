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Конкурент: 06 сентября 2016

Экономика

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Цифры

4,1 литра алкогольной продукции 

(в пересчёте на абсолютный алкоголь)  продано в среднем каждому жителю Иркутской области за январь-июль 2016 года, передаёт Иркутскстат. 

Это на 5,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. 

0,5 процента

составило снижение цены на продовольственные товары в августе в Иркутской области. 

Значительное падение цен наблюдалось на плодоовощную продукцию: помидоры (на 40%), огурцы свежие (39%), капусту (33%), виноград (27%), картофель (16%), свёклу, морковь (10%) и лук (на 7%). На 1–4% подешевели рыба мороженая, живая и охлаждённая, филе рыбное, молоко питьевое, соль, мёд, пшено, чеснок, груши, апельсины и орехи.

По данным Иркутскстата, в то же время на 5% выросли цены на лимоны, на 3% – на солёные и копчёные деликатесы из рыбы, рыбные консервы в томатном соусе, сахар. На 2% поднялась стоимость икры лососевых рыб, рыбных пресервов, яиц, куриных окорочков, пряников, сгущённого молока, гороха, фасоли, овсяной и перловой круп. В пределах 1% увеличились цены на мясо животных и мясокопчёности, масло и жиры, шоколад, зефир, пастилу, чай, кофе, перец чёрный (горошек), кетчуп и майонез.

В целом инфляция на потребительском рынке Иркутской области в августе составила 0,3%, передаёт ИА «Сибирские новости».

24 процента 

гектаров зерновых культур убрано в настоящее время в Иркутской области, намолочено 200 тыс. тонн зерна, урожайность зерновых составляет 21 центнер с одного гектара. 

Запланированные на 2016 год госпрограммой Иркутской области по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия показатели планируется исполнить полностью. Посевные работы в этом году проведены в лучшие агротехнические сроки и с хорошим качеством. Аграрии собрали в 3,5 раза больше кормов, чем за аналогичный период прошлого года. В целом заготовлено 86% сочных и грубых кормов. Уборочная кампания продолжается. Ожидается, что животноводство региона будет обеспечено кормами в полном объеме. Также область сможет оказать помощь соседним регионам, которые в этом году постигла засуха, передаёт ИА «Сибирские новости».

27 тысяч

сеянцев и саженцев планируется высадить на территории пришкольных участков и детских садов, на землях лесного фонда до 31 октября в Боханском, Братском и Чунском районах Иркутской области. 

Кроме того, в Иркутском, Казачинско-Ленском, Тулунском и Усть-Илимском районах состоится свыше 60 лекций и занятий в школах, лицеях, гимназиях и высших учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

23 человека

погибло в результате несчастных случаев, произошедших на воде в Иркутской области с начала года. 

Всего  на водоёмах региона зарегистрировано 24 происшествия, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 60 человек были спасены. В последний летний месяц было спасено 14 человек и погиб ребёнок.

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