+ добавить комментарий

Директорская ротация

Гендиректор ИркАза возглавил КрАЗ

Автор: Фёдор ТКАЧУК

Кадровые ротации произошли в ОК «РУСАЛ» на предприятиях по производству алюминия.

По информации пресс-службы компании, гендиректором Иркутского алюминиевого завода (ИркАЗ) назначен Олег Буц. Ранее он занимал должность директора департамента развития и обучения производственной системе дирекции по развитию производства РУСАЛа. Между тем Евгений Курьянов, ранее возглавлявший ИркАЗ, назначен управляющим директором Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ).

Оба руководителя начинали свою карьеру с рабочих специальностей на предприятиях РУСАЛа и прошли все этапы профессионального роста внутри компании, хорошо знают специфику производства и предприятий, отмечается в сообщении пресс-службы.

Основными задачами Олега Буца и Евгения Курьянова в новых долж­ностях являются увеличение доли продукции с добавленной стоимостью, повышение её качества, дальнейшее развитие бизнес-системы РУСАЛа, а также внедрение технологий, которые позволят снизить воздействие производства на окружающую среду.

Евгений Курьянов в 2004 году с отличием окончил Иркутский политех по специальности «металлургия цветных металлов», в 2011 году прошёл обучение по программе MBA в Высшей школе бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова. С 1999 года работал на БрАЗе электролизником расплавленных солей. С 2004 по 2015 год работал на Красноярском алюминиевом заводе, пройдя путь от электролизника до директора по электролизному производству. В 2015 году назначен генеральным директором ИркАЗа.

Олег Буц в 2001 году окончил Красноярский политех по специальности «машины и технологии литейного производства». Трудовой путь начал литейщиком цветных металлов на КрАЗе. За четыре года прошёл путь от рабочего до старшего мастера литейного производства. В 2006 году возглавил бизнес-единицу литейного производства Саяногорского алюминиевого завода. В 2011 году назначен директором департамента развития и обучения производственной системе дирекции по развитию производства РУСАЛа.