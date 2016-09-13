Между министерством сельского хозяйства Иркутской области и сельхозкооперативами заключено 72 соглашения

Между региональным министерством сельского хозяйства и сельскохозяйственными кооперативами заключено 72 соглашения о предоставлении субсидий в 2016 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Глава ведомства отметил, что создание кооперативов позволило повысить уровень доходов сельского населения области за счёт реализации молока и мяса в 2015 году на сумму более 750 млн рублей. Закупом молока и мяса охвачено около 6 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ) области. Товарность молока в ЛПХ за последние пять лет увеличилась в три раза и составила 18,5%.

– Кооперативы – это наиболее совершенная форма народного предприятия с демократическими методами управления. В этом направлении есть большие перспективы по наращиванию объёмов производства и переработке сельхозпродукции, – отметил Илья Сумароков.

В 2016 году в Иркутской области впервые предусмотрены гранты в форме субсидий на развитие материально-технической базы кооперативов, направленных на развитие деятельности по сбору, приёму, хранению, переработке продукции мясного животноводства, молока, картофеля и овощей, ягод, фруктов и дикоросов (создание и модернизация производственных мощностей, приобретение оборудования, оснащение лабораторий). В мае в министерстве сельского хозяйства Иркутской области были завершены конкурсные мероприятия в рамках подпрограммы поддержки сельскохозяйственных кооперативов. Из 12 подавших заявки 6 кооперативов признаны победителями и получили гранты в форме субсидий в размере от 6 млн до 15 млн рублей.