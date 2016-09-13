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Конкурент: 13 сентября 2016

Экономика

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Цифры

8,8 миллиона кубометров

древесины было экспортировано в январе – августе из Иркутской области.

 Из них 2,6 млн куб. м – круглого леса, около 6,2 млн куб. м – пиломатериалов. Экспорт леса и лесоматериалов из Иркутской области увеличился за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщает ИА «Сибирские новости»

Как отмечают на Иркутской таможне, вывоз необработанных лесоматериалов в текущем году увеличился на 14%, обработанных – на 6%.

В целом в регионе ответственности Иркутской таможни за наблюдаемый период вывоз древесины осуществляли 436 фирм и организаций – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество лесоэкспортёров увеличилось на 6%. Обработанные лесоматериалы декларировали 393 участника ВЭД, необработанные – 196 участника ВЭД.

«Увеличение лесоэкспорта объясняется сезонным фактором, кроме того, увеличился экспорт леса и лесоматериалов из северных территорий области. Наибольшие объёмы леса и лесоматериалов были продекларированы в регионе ответственности Усть-Кутского и Нижнеудинского таможенных постов», – комментируют на Иркутской таможне.

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