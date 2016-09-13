Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 13 сентября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Цифры

88,9 миллиарда рублей 

составили инвестиции в основной капитал, использованные на территории Иркутской области в первом полугодии 2016 года, сообщает Иркутстат. 

Это на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

1516,3 тысячи человек

составляет численность трудовых ресурсов Иркутской области в 2015 году, передаёт Иркутскстат.  Из них к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится  1337 тыс. человек. В экономике региона было занято 58,2 тыс. иностранных трудовых мигрантов.  Количество  жителей региона старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, достигло 121 тыс. 

17,18 миллиона рублей

получит Иркутская область на компенсацию пенсионерам взноса на капремонт.

В Правительстве РФ подписано постановление о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам российских регионов.

Межбюджетные трансферты будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, передаёт ИА «Сибирские новости».

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Цифры

Цифры

88,9 миллиарда рублей составили инвестиции в основной капитал, использованные на территории Иркутской области в первом полугодии 2016 года, сообщает Иркутстат. Это на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.1516,3 тысячи человексоставляет численность трудовых ресурсов Иркутской области в 2015 году...

13.09.2016, Конкурент
Цифры

Цифры

13 вузов и ссузов Иркутска,более двух тысяч студентов приняли участие в параде российского студенчества, который прошёл в областном центре 10 сентября. В 2016 году Иркутск впервые присоединился к федеральной акции. Студенты прошли по следующему маршруту: площадь у памятника Александру III – ул. К...

13.09.2016, Иркутский репортер
Цифры

Цифры

10 процентовсоставил рост количества дел об административных правонарушениях при осуществлении таможенного контроля леса и лесоматериалов, которые возбудила Иркутская таможня за восемь месяцев 2016 года. Если в 2015 году за аналогичный период количество дел об АП составило 519, то в этом году уже 572 дела...

13.09.2016, Конкурент
Цифры

Цифры

8,8 миллиона кубометровдревесины было экспортировано в январе – августе из Иркутской области. Из них 2,6 млн куб. м – круглого леса, около 6,2 млн куб. м – пиломатериалов. Экспорт леса и лесоматериалов из Иркутской области увеличился за восемь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года...

13.09.2016, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны и адреса отелей на интернет сайте

http://electric-wheels.ru/shop/e-skates/drugie/wheelman-king-electro

"ВВГЦзнг 4х16-1"

детские бальзамы для волос для легкого расчесывания
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний