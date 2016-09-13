Цифры

88,9 миллиарда рублей

составили инвестиции в основной капитал, использованные на территории Иркутской области в первом полугодии 2016 года, сообщает Иркутстат.

Это на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

1516,3 тысячи человек

составляет численность трудовых ресурсов Иркутской области в 2015 году, передаёт Иркутскстат. Из них к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится 1337 тыс. человек. В экономике региона было занято 58,2 тыс. иностранных трудовых мигрантов. Количество жителей региона старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, достигло 121 тыс.

17,18 миллиона рублей

получит Иркутская область на компенсацию пенсионерам взноса на капремонт.

В Правительстве РФ подписано постановление о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам российских регионов.

Межбюджетные трансферты будут предоставляться на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%, передаёт ИА «Сибирские новости».