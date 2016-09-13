«Пока у нас нет света в конце тоннеля»

Ситуация в экономике не очень комфортная. Продолжается рецессия, которая плавно переходит в стагнацию. Так коротко описывала современное состояние отечественной экономики главный экономист Альфа-Банка, руководитель Центра макроэкономического анализа Наталья Орлова, выступая на прошлой неделе перед иркутскими предпринимателями. Поводов для оптимизма мало. Но есть и хорошая новость. «Мы нащупали где-то дно, – говорит она. – Правда, официальные представители говорят о дне с осени прошлого года. Не повезло в начале этого года – упали цены на нефть. Но вроде второе дно мы уже точно нащупали. Будем надеяться, что дополнительных негативных сюрпризов не будет».

«По циклу процентных ставок снижение возможно в середине следующего года», – прогнозирует Наталья Орлова Автор фото: Андрей Федоров

«Концепция меняется»

– К сожалению, на долгосрочном тренде у нас происходит замедление – замедляются темпы роста инвестиций. С начала двухтысячных – очень разительный контраст. Тогда средний рост был более 10% в реальном выражении. Движение вниз инвестиций совпадает с движением вниз доходов населения. Это объяснимо: если экономика не растёт, зарабатывать становится всё сложнее.

Важной составляющей экономики предыдущие 15 лет была динамика кредитования. В 2000-х у нас не было розничных кредитов, даже предприятия не очень активно пользовались кредитным плечом. Сейчас, к сожалению, одна из причин, почему экономика показывает очень слабую динамику, заключается в том, что темпы кредитования тоже крайне слабы. В сравнении с ситуацией 2009 года, когда был более глубокий кризис, но после этого кредитные рынки быстро восстановились, у нас была фаза восстановительного роста. Сейчас динамика, скажем, корпоративных кредитов соскальзывает к нулю, в принципе, динамика розничного кредитования выправляется, но по-прежнему остаётся очень слабой, в отрицательной зоне.

Говоря о причинах, можно назвать очень сильное изменение бюджетной политики. В 2009 году темпы роста расходов федерального бюджета опережали инфляцию почти в два раза. Бюджет стимулировал экономику. Правительство тратило деньги, стимулируя спрос.

И таким образом поддерживало экономическую активность.

В 2015 году бюджет увеличивал расходы в пределах темпов инфляции – в среднем 12% за год. В этом году бюджетная политика стала очень жёсткой. Причина всем известна. В условиях падения цен на нефть бюджет очень обеспокоен своей стабильностью. Долгосрочно это, безусловно, правильно. Если бюджет будет накапливать риски, проблемы будут у всей экономики. У нас около трети населения работает в госсекторе. В этом году там нет индексаци зарплат. Индексация пенсий у нас в этом году очень низкая. Жёсткая политика на всех оказывает ограничительный характер.

Тем не менее мы сейчас входим в новый электоральный цикл, хотя в России он, может, не такой проявленный, как в других странах. В марте 2018 года у нас президентские выборы. Традиционно, когда мы смотрим на динамику зарплат в гос­секторе, динамику бюджетных рассходов, этот электоральный цикл проявляется и заставляет правительство ускорять расходы. Возможно, в следующем году какая-то поддержка для реального сектора будет с этой стороны.

По последним новостям, решение о переносе разовой выплаты пенсионерам тоже неспроста. Правительство решило направить ресурсы на поддержку своего рейтинга на следующий год. Такое тактическое решение. Возможно, сумма пять тысяч рублей на одного пенсионера, которая будет выплачена в январе 2017 года, выглядит не такой значимой, но вообще-то средняя пенсия в России всего 13 тысяч рублей. Суммарно будет выплачено 200 миллиардов рублей – это 20% ежемесячных расходов бюджета и 4% ежемесячных трат российских домохозяйств. С февраля следующего года нас ждёт регулярная индексация пенсий, скорее всего, на темп инфляции, которая будет на уровне 5,5-6%. С начала следующего года мы, безусловно, войдём в некий цикл ускорения социальных расходов бюджета.

Остаётся открытым вопрос по динамике зарплат в госсекторах. Пока в экономике зарплаты растут на 10%, в здравоохранении, образовании, ЖКХ – на 4–6%, ниже среднего. Возможно, в следующем году эта ситуация изменится, и это тоже поддержит спрос.

Но, хочу оговориться, это свое­образное предвыборное разовое стимулирование. Когда мы заглядываем на горизонт после 2018 года, там, конечно, для населения сложные вызовы. Неизвестно, пойдёт ли правительство на повышение налогообложения населения. Потому что главная задача для правительства – удерживать сбалансированный бюджет. Если все предыдущие 15 лет мы жили в условиях, когда правительство щедро относилось к поддержке домохозяйств, то сейчас концепция меняется. Стабильность бюджета становится более важной.

По текущему счёту

Традиционно кроме глобальных вопросов – что происходит со спросом в экономике, нас всех волнует, что происходит с валютным курсом. Нас всех это интересует и лично, и в управлении компаниями. Что происходит с рублём? Ситуация стала более стабильной. Мы это видим даже по динамике валютного курса. Рубль стал гораздо менее волатильным. Во всяком случае, те резкие движения, которые мы видели в 2015 году, когда национальная валюта двигалась так же непредсказуемо, как нефть, не наблюдаются.

Эта стабилизация достигнута благодаря девальвации, есть ещё и структурные изменения. Экономисты, когда говорят о валютном курсе, отмечают два направления – торговля страны, так называемый текущий счёт, и то, что происходит с капитальными операциями, потоками капитала.

С текущим счётом у нас главный фактор – изменения в туристических потоках. Около пяти миллионов человек ежегодно выезжало за границу (это цифра до ограничений чартеров в Турцию и до теракта в Египте). И, конечно, по итогам этого года то, что эти два направления оказались закрыты, очень сильно сказалось на направлении, на количестве людей, выезжающих за рубеж. Это, безу­словно, оказывает поддержку валютному курсу. Люди то, что тратили за рубежом, стали тратить внутри страны. Кто-то на путешествия, кто-то на потребление. Отток валюты из страны, связанный с туристическим бизнесом, стал меньше.

Что происходит с потоками капиталов? Как ни парадоксально, здесь стоит отметить деятельность Центробанка по сокращению числа банков. В России на топ-200 банков приходится 98% рынка (а у нас в стране до сих пор работает более 600 банков). Получается, оставшиеся 400 работают на очень маленьком сегменте. И отзыв лицензий у банков важен не только с целью контро­лировать ситуацию в банковском секторе, это ещё и контроль за транс-граничными операциями. Мы все прекрасно понимаем, что если у банка бизнеса в России не было, то очень часто такие организации занимались выводом средств за рубеж. Это очень сильно сказывалось на валютном курсе.

В конечном счёте, сокращение числа банков будет продолжаться. Оно, безусловно, оказывает поддержку капитальном счёту, сокращая отток капитала. В 2014 году отток капитала составлял 150 млрд долларов, в 2015 – 57 млрд долларов, в этом году за первое полугодие ушло 11 млрд. Как говорят мои знакомые, просто капитал закончился в экономике. Это тоже правда. Но и каналы,по которым он уходил, оказались в некоторой степени закрыты.

Курс около 70 рублей к доллару

По поводу прогнозов на конец этого года, я рассчитываю, что курс будет около 70 рублей к доллару. Здесь учитывается очень много факторов. Нужно смотреть, что будет происходить в мире, в том числе на действия ФРС США. Международные инвесторы уверены, что к концу 2017 года процентные ставки в США точно вырастут.

И второе, на что нужно обратить внимание, – это наш внутренний фактор. К середине октября выйдут данные по счёту текущих операций. Здесь очень важно понимать, что во втором квартале мы на торговле заработали только 3 млрд долларов. Это очень маленькая сумма. Третий квартал всегда слабее, чем второй. Поэтому в октябре у нас, возможно, будет негативная статистика, которая подтолк­нёт рубль к уровню 70 рублей к доллару. И к концу 2017 года я бы ориентировалась на уровень 75 рублей к доллару.

Щедрая политика

Очень важный финансовый фактор – то, что происходит с процентной ставкой. Центральный банк России пока удерживает ставку на уровне 10,5%. И с большой вероятностью постарается сохранить её. Высокая процентная ставка позволяет замедлять инфляцию сейчас путём сдерживания кредитного рычага экономической активности.

Но мы все понимаем, что, если инфляция останется высокой, покупательная способность наших доходов продолжит сокращаться. Это, безусловно, очень болезненно для всего населения России. То, что Цент­робанк сохраняет ставку неизменной на протяжении длительного времени, это, скорее, щедрая политика по отношению к экономике. В таких странах, как Бразилия, Турция или ЮАР, ставка повышается.

По циклу процентных ставок снижение возможно в середине следующего года. С точки зрения кредитования, скорее всего, это будет дно процентных ставок, думаю, от текущего уровня они станут на процент – два ниже.

Снижение идёт полным фронтом. В выигрыше – оборонка

Таким образом выглядят прогнозы на этот год. Мы второй год остаёмся в рецессии. У нас второй год подряд темпы изменения экономики отрицательные. ВВП продолжает снижаться. Соответственно, это снижение идёт полным фронтом, и розничная торговля в минусе, и инвестиции снижаются.

Единственным успехом является, с одной стороны, сильное замедление инфляции. С другой стороны, некоторое восстановление промышленности. Это, безусловно, не во всей экономике происходит. Но есть оборонная отрасль. Те сегменты, которые были ориентированы на оборонный комплекс, показывают неплохой рост. Это тяжёлое машиностроение, металлургия. В этих сегментах просиходит рост зарплат.

По большому счёту, у нас нет проблем с безработицей. Если посмот­реть на длинном горизонте, она будет на уровне 5% (сейчас – 5,3%). Это близко к естественному уровню безработицы, который считается в масштабах мировой экономики.

Пока у нас нет света в конце тоннеля. Пока не предложены структурные реформы, изменения администрирования в экономике. Мы остаёмся с темпами роста 1%, а может быть, 0,5%. В любом случае, рассчитывать, что экономика вернётся к темпам роста начала 2000-х или даже 2010-го или 2012 года не приходится. Следует быть реалистами. И реальность такова, какой я её описала. Это то, с чем нам пока придётся жить.