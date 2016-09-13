+ добавить комментарий

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Конкурент: 13 сентября 2016

Экономика

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Власти намерены увеличить субсидию на пригородные перевозки

БППК может получить дополнительно 72 млн рублей

Автор: ИА «Сибирские новости»

На осеннюю сессию Законодательного Собрания Иркутской области будет вынесено предложение об увеличении субсидий для ОАО «Байкальская ППК» на 72 млн рублей. Об этом на видеоселекторном совещании по вопросам организации пригородных пассажирских перевозок на территории России под руководством заместителя министра транспорта РФ Алексея Цыденова заявил заместитель председателя правительства региона Руслан Болотов.

Он также отметил, что по итогам 2015 года Байкальская пригородная компания вышла на безубыточный уровень работы. В настоящее время, по словам зампреда, достигнуто взаимопонимание по долгам бюджета перед железнодорожниками за 2011–2014 годы и будет подписано соглашение по их погашению.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, недополученные доходы ОАО «Байкальская ППК» от перевозки пассажиров на территории региона в 2015 году компенсированы в полном объёме в сумме 636 млн рублей. Для работы в 2016 году подписаны в пределах доведённых лимитов бюджетные обязательства на сумму 626 млн рублей, из них 133 млн выплачены в феврале 2016 года за 2013-й и 2015 год.

Как отметил Болотов, по состоянию на 9 сентября у правительства Иркутской области нет задолженности перед пассажирской пригородной компанией. За семь месяцев 2016 года железнодорожникам выплачен 351 млн рублей.

Цыденов выразил благодарность правительству Иркутской области за решение сложных вопросов. «Отмечу, что у вас непростая ситуация и суммы большие, но вы находите решения. Благодарю правительство региона за конструктивный подход», – отметил замминистра.

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Власти намерены увеличить субсидию на пригородные перевозки

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