Ритейл уходит от хранения наличных

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

Представители более 800 крупных и средних компаний Иркутской области стали участниками делового форума Alfa Business Week, который прошёл в Иркутске 6–9 сентября на площадках отеля Courtyard Mariott и РЦ «Нескучный сад». Оживлённая атмосфера царила во время второго дня, посвящённого теме «Современный мир ритейла: тенденции и перспективы». В каком направлении движется российская экономика, как ритейлеры могут оптимизировать работу с наличными деньгами и как увеличить продажи с помощью Интернета – ответы на эти и многие и другие вопросы узнала наш корреспондент Елена ЛИСОВСКАЯ.

Представители более 120 компаний собралось в зале , чтобы обсудить перпективы современного ритейла в рамках делового форума Альфа-Банка Alfa Business Week Автор фото: Андрей Фёдоров

Базис для роста

Открыла второй день форума руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. По её словам, в 2016 году есть возможность получить экономический рост на 1,5–2%, что связано с очередным электоральным циклом, однако для более значимого роста необходимы структурные изменения в экономике. На данный момент суммарные соцобязательства бюджета равны 21% ВВП, в этих условиях эксперт не исключает возможного роста подоходного налога в 2018 году. Но есть и хорошие новости – снижение чувствительности курса рубля и бюджета к нефтяным ценам благодаря плавающему курсу. «Обзор от Наталии был очень полезен, – поделился своими впечатлениями директор ООО «Уватский Угольный Разрез» Александр Гурьяновский. – Теперь видны векторы развития, очевидны точки, на которые можно опереться, строя свою финансовую политику».

О векторах развития самоинкассации, которая приходит на смену инкассации классической, рассказала начальник управления развития бизнеса налично-денежного обращения Альфа-Банка Светлана Карасёва. «Объём наличных не снижается в течение последних лет, несмотря на то что электронных платёжных средств становится всё больше, – пояснила эксперт. – Будущее за новыми технологиями в этой сфере».

Инкассация в режиме online

С помощью карты Альфа-Cash Ультра продавцы торговых точек могут самостоятельно вносить выручку на расчётный счёт компании. Такой подход позволяет работать с наличностью в режиме online, снизить документооборот, отказаться от услуг кассира и необходимости проверять купюры на подлинность. Карта работает в режиме 24/7 в действующей банкоматной сети Альфа-Банка и банков-партнёров по всей России. Её держателями могут стать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.

Новое решение уже оценили клиенты Альфа-Банка, в их числе – крупнейший билетный оператор России «TicketLand» и фабрика одеж­ды «Синар». «Процесс самоинкассации более быстрый, он позволяет идентифицировать выручку в разрезе каждой точки продаж и отличается удобным интерфейсом», – отметили в TicketLand. Компании «Синар» новые технологии позволили снизить расходы на инкассацию и перерасчёт более чем в два раза, сократить финансовый цикл на 2,5 дня и минимизировать риски, так как выручка больше не находится в магазинах в выходные и праздничные дни.

В рамках форума Alfa Business Week Светлана Карасёва также презентовала линейку индивидуальных устройств для самоинкассации Альфа-Сейф, разработанных специально для малого и среднего бизнеса. Устройства компактны, могут размещаться непосредственно на рабочем месте. Риски по сохранности наличных после того, как они внесены на расчётный счёт, банк берёт на себя. По мнению заместителя директора по информационным технологиям торговой сети «Любимые дети» Владимира Сычева, особенно актуальной может быть самоинкассация для компаний, имеющих развитую сеть в регионах. Ведь она позволяет сократить время поступления денежных средств на счёт, даёт возможность отслеживать их движение в режиме реального времени.

Интернет-эквайринг: удобно покупателю, выгодно продавцу

Руководитель регионального развития управления электронной коммерции Альфа-Банка Александр Драч рассказал о том, как увеличить выручку с помощью дистанционных технологий. Одна из них – интернет-эквайринг, возможность принимать оплату по карте во всемирной паутине. «Сайт, его мобильная версия и мобильное приложение – минимум, который нужен ритейлу», – уверен эксперт. При выборе банка-партнёра важно обратить внимание на доступность сервиса, значение конверсии (соотношение попыток оплаты к успешно проведённым, в идеале должно превышать 90%). Также для безопасности платежей важно соотношение мошеннических операций к общему числу проведённых. «У Альфа-Банка этот показатель составляет всего 0,078 и на сегодняшний день является одним их лучших в мире», – подчеркнул Александр Драч.

Чтобы продемонстрировать участникам форума преимущества эквайринга, спикер заказал пирог с по­мощью приложения компании-парт­нёра банка DeliveryClub, оплатив его с помощью карты, привязанной к телефону. Весь процесс занял несколько минут, гости форума наблюдали его на большом экране. Александр Драч, как активный пользователь приложения, получил скидку. Уже через полчаса заказ был доставлен в отель.

Средний бизнес под прицелом

Генеральный директор компании High Quality Menagement бизнес-консультант Оксана Солдаткина-Дажун рассказала участникам форума о новых трендах в налоговом администрировании бизнеса. Его главной мишенью на сегодняшний день являются компании и группы компаний с объёмом годовой выручки от 250 млн до 5–7 млрд рублей. «На фоне усиления налогового давления владельцам компаний необходимо выстраивать собственную систему финансовой защищённости бизнеса. Она не исключит риски, но позволит существенно увеличить время реакции либо управлять этим риском», – подчеркнула Оксана Солдаткина-Дажун.

Эксперт дала присутствующим конкретные рекомендации: на что необходимо обратить внимание при налоговом самоаудите, какими знаниями должны обладать специалисты компаний. Эта тема вызвала живой интерес присутствующих. «Выступление по налоговому администрированию было для нас, пожалуй, самым актуальным, – отметила финансовый директор СХ ПАО «Белореченское» Татьяна Пухмахтерова. – Теперь мы знаем, на что обратить внимание, что нуждается в дополнительной ревизии, перестраховке. Эта информация обязательно будет передана нашим специалистам – юристам, бухгалтерам». А участники дискуссии пришли к выводу о том, что необходимо быть очень гибким и восприимчивым к изменениям экономической реальности. Это позволит своевременно выстроить финансовую защиту и пережить нынешний кризис с минимальными потерями.

В следующем номере читайте материал о третьем дне форума Alfa Business Week, участниками которого стали 300 предпринимателей города.