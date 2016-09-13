Национальная премия отправится в Братск

Автор: ИА «Сибирские новости»

Лучшим туристическим событием исторической направленности Сибири и Дальнего Востока признано празднование 385-летия Братска острожного и Дня Святой Троицы. Итоги конкурса национальной премии Russian Event Awards Сибири и Дальнего Востока подвели во Владивостоке 11 сентября.

Участие в нём принимали 133 проекта из 12 регионов Сибири и 127 проектов из девяти регионов Дальневосточного федерального округа. В финал регионального конкурса прошли презентации 130 проектов. Наград удостоены пять проектов из Иркутской области.

По сообщению пресс-службы областного правительства, в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» третье место получил фестиваль деревянных скульптур «В гостях у сказки» (Братск). «Бронзу» в номинации «Лучшая площадка для проведения туристического события» завоевал архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Ангарская деревня» (Братск). Специальный диплом вручён за создание межрегиональной коммуникационной площадки в Братске «XIV Международная ярмарка социально-педагогических инноваций». Специального диплома «За вклад в развитие духовной культуры» удостоен ХVII Региональный фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда» (Братск).

Проекты, которые получили призовые места и гран-при регионального этапа, примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, который пройдёт 13–15 октября в Ярославле.