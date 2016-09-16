+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 16 сентября 2016

Экономика

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Синхронно со всей Россией

Электропотребление в Иркутской области выросло на 1% по сравнению с январём – августом 2015 года

Автор: Евгений Михайлов

Объём потребления электричества в России и её отдельных регионах продолжает расти. За восемь месяцев 2016 года в целом по стране он вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Точно такая же прибавка в относительном выражении зафиксирована в Иркутской области. В Сибири, в свою очередь, электропотребление увеличилось на 2%.

Стагнация на грани спада в 2014-м и 2015-м годах сменилась ростом выработки и потребления электричества в 2016 году. Так, в январе – августе электростанции всей России, включая изолированные энергетические районы, произвели 692,5 млрд кВт-ч – на 1,3% больше, чем год назад. Выработка в Единой энергосистеме страны составила 677,1 млрд кВт-ч, что на 1,2% выше показателя января – августа 2015 года. Если не учитывать 29 февраля – дополнительный день високосного 2016 года, то прибавка составила 0,8% как в Единой энергетической системе, так и в России в целом. Основную нагрузку взяли на себя тепловые электростанции, которые произвели 394,6 млрд кВт-ч, тогда как АЭС выдали 124,8 млрд кВт-ч, а ГЭС – 118,9 млрд кВт-ч. 

Потребление электричества в стране за восемь месяцев выросло на 1% и достигло 681,3 млрд кВт-ч. В той же пропорции оно увеличилось и в Единой энергетической системе РФ. Если отбросить дополнительный день, который дал високосный год, то прибавка для ЕЭС России составит 0,6%, а для страны в целом – 0,5%. При этом 23 августа в Единой энергетической системе зафиксирован новый летний максимум потребления электрической мощности – 116,085 ГВт. Это более чем на 3,5 ГВт превышает максимум августа 2015 года и на 963 МВТ – предыдущий рекорд, установленный 27 июня 2016 года. 

В Сибири также наблюдается рост производства и потребления электро­энергии. Станции Объединённой энергосистемы региона в январе – августе выработали чуть более 134,486 млрд кВт-ч – плюс 4% к показателю годичной давности. Вклад тепловых электростанций уменьшился по сравнению с прошлым годом и составил 63,752 млрд кВт-ч, тогда как выработка на ГЭС увеличилась на 8,7% и достигла 64,164 млрд кВт-ч – сказалось увеличение притока в водо­хранилища Енисейского каскада, в который входят две крупнейшие в России гидроэлектростанции. Вместе с выработкой растёт и потребление электричества. Его объём с начала года составил 134,619 млрд кВт-ч, что на 2% больше показателя восьми месяцев 2015 года. 

В том, что касается электропотреб­ления, в Иркутской области наблюдается схожая тенденция. По итогам января – августа оно увеличилось на 1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и превысило 34,445 млрд кВт-ч. Только в августе на нужды местных потребителей ушло почти 3,89 млрд кВтч, что на 2,6% больше показателя августа 2015 года. В прошлом месяце выросла и выработка электроэнергии, но в целом за восемь месяцев она оказалась на 0,6% ниже, чем год назад, – 31,179 млрд кВт-ч. Нехватку электричества компенсировал переток из энергосистем соседних регионов.  

 

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Синхронно со всей Россией

Электропотребление в Иркутской области выросло на 1% по сравнению с январём – августом 2015 года

Объём потребления электричества в России и её отдельных регионах продолжает расти. За восемь месяцев 2016 года в целом по стране он вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года...

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